Conheça Ralf Rangnick, novo técnico interino do Manchester United

Ralf Rangnick foi anunciado como novo técnico interino do Manchester United. O alemão de 63 anos irá comandar os Red Devils até o fim da atual temporada, mas irá permanecer no clube inglês até 2024 como um consultor dos Diabos Vermelhos.CARREIRAA carreira de Rangnick como treinador teve início em 1983, no FC Viktoria Backnang, da Alemanha. Pelo clube, o técnico passou a elaborar a ideia do gegenpressing, que alavancaria o futebol atual com treinadores como Jurgen Klopp, do Liverpool, e Thomas Tuchel, do Chelsea.

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Foi apenas em 1999 que Ralf Rangnick passou a comandar equipes da elite do futebol alemão. Passou por clubes como Stuttgart, Hannover 96 e Hoffenheim, mas obteve maior destaque em sua passagem pelo Schalke 04, quando venceu a DFB Pokal, a Copa da Alemanha, na temporada 2010/2011.

SUCESSO NA RED BULLRangnick é conhecido também por ser um dos maiores responsáveis por todo o sucesso do projeto da Red Bull no futebol europeu. O alemão trabalhou, a partir de 2012, como diretor de futebol RB Salzburg, da Áustria, e do RB Leipzig, da Alemanha.

Com o clube austríaco crescendo como uma força hegemônica de seu país, Rangnick trabalhou para transformar o Leipzig, um clube da quarta divisão alemã, em uma grande força da Bundesliga. Eficaz também neste projeto, o então diretor levou o time às semifinais da Champions League na temporada 2019/2020.

Em 2019, foi promovido a chefe de esporte e desenvolvimento de todo o projeto esportivo da Red Bull. Com isso, passou a trabalhar com o New York Red Bulls, dos Estados Unidos, e com o RB Bragantino, do Brasil, que alcançou à elite do futebol nacional.

GEGENPRESSINGO gegenpressing foi fundamentado por Ralf Rangnick a partir de 1984, após um amistoso entre a sua equipe, o FC Viktoria Backnang, e o Dynamo Kiev, da Ucrânia. O time alemão foi controlado pelos ucranianos, treinados por Valeriy Lobanovskyi, através de seu sistema de pressão e contra-ataque.

Dessa forma, Rangnick, com apenas 26 anos, passou a desenvolver o conceito de gegenpressing. O termo, quando colocado em português, é traduzido para "pressão sobre o contra-ataque adversário", algo que passou a ser fortemente aplicado no futebol do século XXI.

Jurgen Klopp, com Borussia Dortmund e Liverpool, tornou-se o grande nome do gegenpressing ao obter um grande sucesso com a equipe inglesa e conquistar a Champions League e a primeira Premier League do clube em 30 anos.

Além de Klopp, treinadores como Thomas Tuchel, do Chelsea, Pep Guardiola, do Manchester City, Marcelo Bielsa, do Leeds United, e Mauricio Pochettino, do Tottenham, também passaram a adotar variações com conceitos básicos do gegenpressing.

INTERINOO projeto do Manchester United é de ter Ralf Rangnick como seu treinador interino até o fim da temporada 2021/2022. O alemão pode assumir como diretor de futebol dos Diabos Vermelhos a partir da temporada 2022/2023, indicando um novo técnico para seguir o seu trabalho, assim como foi feito no RB Leipzig com Julian Nagelsmann.