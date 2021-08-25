Conheça os times classificados e onde assistir ao sorteio da fase de grupos da Champions League

Com o fim da fase preliminar, estão definidos os 32 classificados para a fase de grupos da UEFA Champions League. O aguardado sorteio das chaves ocorrerá nesta quinta-feira, às 12h30 (de Brasília).
Confira os quatro potes:
POTE 1Chelsea (ING), Villarreal (ESP), Atlético de Madrid (ESP), Manchester City (ING), Bayern de Munique (ALE), Inter de Milão (ITA), Lille (FRA) e Sporting (POR).
POTE 2Real Madrid (ESP), Barcelona (ESP), Juventus (ITA), Manchester United (ING), PSG (FRA), Liverpool (ING), Sevilla (ESP) e Borussia Dortmund (ALE).
POTE 3Porto (POR), Ajax (HOL), RB Leipzig (ALE), Atalanta (ITA), Zenit (RUS), Benfica (POR), Shakhtar Donetsk (UCR) e RB Salzburg (AUT).
POTE 4Club Brugge (BEL), Young Boys (SUI), Milan (ITA), Malmo (SUE), Wolfsburg (ALE), Dinamo de Kiev (UCR), Besikitas (TUR) e Sheriff (MOL).