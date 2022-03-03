Conheça os quatro principais interessados em comprar o Chelsea

Após Roman Abramovich decidir colocar o Chelsea à venda, quatro investidores estão interessados na aquisição do clube londrino, segundo a imprensa inglesa. No entanto, o empresário russo pede três bilhões de libras (R$ 20,5 bilhões), o que deve ser o maior entrave na busca por um acordo nas próximas semanas.TODD BOEHLYO investidor norte-americano possui um patrimônio estipulado em cinco bilhões de libras (R$ 34,3 bilhões). O empresário é fanático por esportes e já tentou adquirir os Blues em 2019, mas teve uma oferta recusada. O bilionário também é dono do Los Angeles Dodgers e tem 27% do Los Angeles Lakers.

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HANSJORG WYSSO suíço, que prepara uma oferta em conjunto com Todd Boehly, possui um patrimônio avaliado em quatro bilhões de libras (R$ 27,4 bilhões). Em entrevista ao jornal "Blick", o homem de 86 anos afirmou que Abramovich estava pedindo muito dinheiro.

JIM RATCLIFFE​O britânico mais rico do mundo possui um patrimônio avaliado em mais de seis bilhões de libras (R$ 41,1 bilhões). O fundador da Ineos comprou o Nice, da França, em 2019, é torcedor do Manchester United e fontes próximas ao empresário dizem que ainda não há nada sobre uma possível oferta pelo Chelsea, apesar das especulações.

LOUTFY MANSOUR​O egípcio de 33 anos também é um dos cotados para assumir o Chelsea, embora o patrimônio do jovem seja desconhecido. O empresário é CEO da Man Capital, uma firma de investimentos de sua família baseada em Londres e que trabalha para empresas como McDonald's, Chevrolet e Red Bull, por exemplo.