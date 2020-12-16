Conheça o Grupo de Transição de Trabalho, equipe criada por Durcesio Mello antes de assumir o Botafogo

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

O profissionalismo é uma medida tocada com exaustão por Durcesio Mello. Ainda na campanha eleitoral, o futuro presidente do Botafogo prometeu que traria pessoas contratadas - incluindo um CEO, o carro-chave do projeto - para tocar o clube. Aos poucos, o mandatário do Alvinegro no quadriênio 2021-2024 vem criando uma equipe para "pavimentar o terreno".

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Desde que foi eleito, Durcesio tem reunido pessoas e finalmente criou o Grupo de Transição de Trabalho (GTT). A equipe conta com 15 pessoas dividias em cinco áreas de execução. As pessoas que fazem parte do time são:

Marketing e Comercial: Fred Bastos, Luiz Magalhães, Thiago Pinheiro e Yuri BinderAdministrativo: Fábio Pontes, Fernando Lôpo, Marcos Cortesão e Ronaldo ChataignerFinanceiro: Alessandro Langone e Eduardo Corrêa​Jurídico: Daniel Stolear e Pedro Sousa​Futebol: André Souza, Leandro Moura e Murilo RezendeTodos os nomes foram colocados e contratados a partir do consenso de Durcesio com Vinícius Assumpção, vice-presidente da chapa, que também está ativo nas reuniões e na busca pelos futuros funcionários do clube de General Severiano.

O GTT passou a trabalhar oficialmente desde o fim do mês passado. A partir da definição das áreas de foco e das equipes, os responsáveis passaram a estudar os relatórios e documentos do Botafogo. Na última segunda-feira, o grupo se reuniu pela primeira vez em um escritório no Rio de Janeiro para ler e interpretar os números conseguidos pelas respectivas equipes.

O objetivo de Durcesio e Vinícius é que o GTT levante os números do Botafogo nas cinco áreas descritas e, assim, possa chegar a uma possível solução - ou algo para tentar melhorar, ao menos - o problema em curto prazo. Medidas de médio prazo e longo prazo (dois a três anos) também são debatidas.

A primeira reunião do grupo durou mais de dez horas. A partir dos relatórios entregues, Durcesio, Vinícius e os colaboradores analisaram e tentaram ter uma ideia do que pode ser melhor quando os dois assumirem os cargos máximos no Botafogo, a partir do dia 1º janeiro de 2021.