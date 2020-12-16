Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conheça o Grupo de Transição de Trabalho, equipe criada por Durcesio Mello antes de assumir o Botafogo
futebol

Conheça o Grupo de Transição de Trabalho, equipe criada por Durcesio Mello antes de assumir o Botafogo

Futuro presidente do Alvinegro reuniu 15 profissionais de diversas áreas para formular o 'GTT' e, assim, estudar e pautar as necessidades a curto prazo do clube...

Publicado em 16 de Dezembro de 2020 às 06:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2020 às 06:00
Crédito: Vítor Silva/Botafogo
O profissionalismo é uma medida tocada com exaustão por Durcesio Mello. Ainda na campanha eleitoral, o futuro presidente do Botafogo prometeu que traria pessoas contratadas - incluindo um CEO, o carro-chave do projeto - para tocar o clube. Aos poucos, o mandatário do Alvinegro no quadriênio 2021-2024 vem criando uma equipe para "pavimentar o terreno".
VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO
Desde que foi eleito, Durcesio tem reunido pessoas e finalmente criou o Grupo de Transição de Trabalho (GTT). A equipe conta com 15 pessoas dividias em cinco áreas de execução. As pessoas que fazem parte do time são:
Marketing e Comercial: Fred Bastos, Luiz Magalhães, Thiago Pinheiro e Yuri BinderAdministrativo: Fábio Pontes, Fernando Lôpo, Marcos Cortesão e Ronaldo ChataignerFinanceiro: Alessandro Langone e Eduardo Corrêa​Jurídico: Daniel Stolear e Pedro Sousa​Futebol: André Souza, Leandro Moura e Murilo RezendeTodos os nomes foram colocados e contratados a partir do consenso de Durcesio com Vinícius Assumpção, vice-presidente da chapa, que também está ativo nas reuniões e na busca pelos futuros funcionários do clube de General Severiano.
O GTT passou a trabalhar oficialmente desde o fim do mês passado. A partir da definição das áreas de foco e das equipes, os responsáveis passaram a estudar os relatórios e documentos do Botafogo. Na última segunda-feira, o grupo se reuniu pela primeira vez em um escritório no Rio de Janeiro para ler e interpretar os números conseguidos pelas respectivas equipes.
O objetivo de Durcesio e Vinícius é que o GTT levante os números do Botafogo nas cinco áreas descritas e, assim, possa chegar a uma possível solução - ou algo para tentar melhorar, ao menos - o problema em curto prazo. Medidas de médio prazo e longo prazo (dois a três anos) também são debatidas.
A primeira reunião do grupo durou mais de dez horas. A partir dos relatórios entregues, Durcesio, Vinícius e os colaboradores analisaram e tentaram ter uma ideia do que pode ser melhor quando os dois assumirem os cargos máximos no Botafogo, a partir do dia 1º janeiro de 2021.
Em suma, o GTT foi criado por Durcesio Mello para ter uma noção das necessidades do Botafogo nas cinco áreas de foco. O grupo vai se reunir de forma periódica até que o futuro presidente assuma a nova cadeira, substituindo Nelson Mufarrej.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Cade aprofundará investigação sobre uso de conteúdo jornalístico pelo Google, incluindo IA
Novas urnas eletrônicas são apresentadas
TSE decide que proibição de voto a presos provisórios não vale para eleição de 2026
Imagem de destaque
Câncer cerebral: veja os sinais da doença que Oscar Schmidt enfrentava

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados