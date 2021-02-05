Conheça o FC Cincinnati, novo clube do atacante Brenner, ex-São Paulo

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O mercado da bola teve uma negociação surpresa na noite da última quinta-feira (4). Brenner, artilheiro do São Paulo nesta temporada, com 22 gols marcados, foi vendido ao FC Cincinnati, dos Estados Unidos.

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Mas quem é esse time? Qual a sua história? Já conquistou títulos? O LANCE! faz um histórico do CIncinnati, que pagou cerca de 18 milhões de dólares (cerca de R$ 97 mi) para contar com o camisa 30 do Tricolor.

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NA TEMPORADA A história do Cincinnati começa em maio de 2015, quando a ULS, organização da segunda divisão americana, resolveu criar uma nova equipe. Em agosto do mesmo ano, o clube foi fundado, tendo a sua sede o Nippert Stadium, um estádio com capacidade para 40 mil pessoas.

As primeiras partidas da equipe na ULS tiveram recordes de público, o que chamou a atenção de Don Garber, comissário da Major League Soccer, que foi visitar pessoalmente o clube e afirmou que a equipe merecia estar na MLS. Com isso em 29 de novembro de 2016 a equipe entrou na disputa por uma das quatro vagas disponíveis para a MLS, representando Cincinnati.Sua estreia na liga principal dos Estados Unidos aconteceu em 2019. No entanto, os resultados não foram os esperados. Na primeira temporada entre os grandes do futebol norte-americano, a equipe foi a lanterna, com apenas 24 pontos em 34 jogos, sendo seis vitórias, seis empates e 22 derrotas, com 31 gols marcados e 75 sofridos.

Nesta temporada, as coisas também vão indo mal na competição nacional. O time está na lanterna, com 16 pontos conquistados. Até aqui, foram quatro vitórias, quatro empates e 16 derrotas. A equipe fez 12 gols e sofreu 36. Comissão técnica conta com nome conhecido O grupo de proprietários do clube é liderado por Carl H. Lindner III, com Jeff Berding atuando como presidente e Gerard Nijkamp como gerente geral. Carl é co-diretor executivo do American Financial Group, uma holding americana de serviços financeiros, desde janeiro de 2005.

Na comissão técnica, um nome conhecido dirige o time. O treinador é o ex-zagueiro holandês Jaap Stam, que teve passagens por clubes como PSV, Manchester United, Lazio, Milan e Ajax. Ele, que está com 48 anos, se aposentou em 2007. Como treinador, passou por Reading, da Escócia, Zwolle e Feyenoord, ambos da Holanda antes de chegar ao Cincinnati em 2020.