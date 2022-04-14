Conheça o Everton, o segundo rival do São Paulo na Copa Sul-Americana

Nesta quinta-feira (14), o São Paulo enfrenta o segundo jogo válido pela fase de grupos na Copa Sul-Americana contra o clube chileno Everton, no estádio do Morumbi, às 19h15. GALERIA> Agora é Sul-Americana! Relembre todas as estreias do São Paulo na competiçãoTABELA> Veja tabela da Copa Sul-AmericanaDiferente do primeiro adversário do Tricolor, Ayacucho, que tinha somente 13 anos, o Everton é uma equipe antiga, com 113 anos. Fundado em 1909, o clube é mais velho que o São Paulo, que tem 92 anos de existência.

O Everton de Viña del Mar conta com quatro títulos da primeira divisão chilena, uma Copa do Chile e uma taça da segunda divisão do país. Já falando em competições disputadas na América do Sul, seu destaque foi nas Libertadores de 1977 e 2009, onde ficou em terceiro lugar em ambas as ocasiões. Porém, na Sula de 2017 e 2018 foi eliminado no primeiro confronto.

Nesta temporada, a equipe ocupa o sétimo lugar no Campeonato Chileno e conta, até o momento, com 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Antes de chegar até a Copa Sul-Americana, o Everton estava disputando a pré-Libertadores, porém, foi eliminado na segunda rodada pelo Independiente.Na primeira rodada na Sula, jogou em casa contra o Jorge Wilstermann e empatou por 1a 1, sendo o autor do gol o argentino Lucas Di Yorio. Lucas Di Yorio, por sua vez, está sendo apontado como um dos grandes nomes da equipe. Nesta temporada já foi autor de oito gols, sendo um na Sula no jogo de estreia da equipe na competição, dois na Libertadores e cinco na Liga Chilena. O São Paulo enfrenta o Everton nesta quinta-feira (14), às 19h15, no Estádio do Morumbi. O Tricolor paulista, portanto, garantiu a vitória no primeiro jogo na Sula, após garantir um placar de 3 a 2 contra o Ayacucho.