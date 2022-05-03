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futebol

Conheça o brasileiro que pode assumir o comando do PSG na próxima temporada

Mauricio Pochettino pode estar de saída da equipe ao fim da temporada, e nome de Thiago Motta aparece como opção para substituí-lo
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Publicado em 03 de Maio de 2022 às 12:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 mai 2022 às 12:40
Após uma temporada sem brilho pelo Paris Saint-Germain, o técnico argentino Mauricio Pochettino pode estar de saída do clube. Um dos nomes especulados para assumir o comando do Paris ao fim da temporada é Thiago Motta. Ex-jogador do clube, Motta tem uma vasta carreira, conquistando importantes títulos. O LANCE! mostra o histórico do ítalo-brasileiro no futebol.> Andrea Pirlo é cotado para assumir o comando de clube italiano
Thiago Motta é um ex-volante nascido no Brasil que iniciou sua trajetória como jogador no Juventus da Mooca, clube paulista, ainda nas categorias de base. Em 1999, foi para o Barcelona B e ganhou sua primeira chance profissionalmente em 2001.
O ex-volante estreou bem pelo Barcelona e passou a ser o titular da posição. Porém, com a evolução da equipe com as chegadas de jogadores como Ronaldinho, Deco, Edmilson, Sylvinho e Belletti, Thiago Motta perdeu espaço, mas fez parte do time campeão da Champions League em 2006. Ele seguiu no clube até 2007, quando foi para o Atlético de Madrid.
>PSG campeão: confira a tabela atualizada do Francês
Pela Itália, disputou a Copa do Mundo de 2014 e das Eurocopas de 2012 e 2016. Thiago Motta soma 30 jogos pela seleção e com um gol marcado.
Em 2012, Thiago acertou sua transferência para o Paris Saint-Germain. Ele atuou pelo clube francês até 2018, conquistando em cinco oportunidades a liga nacional. Aos 36 anos, encerrou sua carreira como jogador e se tornou treinador da equipe Sub-19 do próprio PSG.
Thiago retornou ao Genoa em 2019, dessa vez para ser o treinador da equipe principal. Não fez um bom trabalho, somando cinco derrotas, três empates e duas vitórias, e foi demitido. Em 2021, foi contratado pelo Spezia. Atualmente luta contra o rebaixamento no Campeonato Italiano, mas ganhou destaque por ter vencido o Napoli e o Milan na temporada.
Crédito: ThiagoMottaéespeculadoparaassumirocomandodoPSG(Foto:Divulgação

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