Conheça o atacante Caio, destaque da base do São Paulo, e relacionado pela primeira vez para o profissional

O atacante Caio, destaque da base do São Paulo, é a novidade dos relacionados do Tricolor para enfrentar o Grêmio, nesta quinta-feira (02), às 20h, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Jogador de apenas 17 anos, o atacante atua pelo sub-17, mas foi convocado com certa frequência para integrar partidas com a categoria sub-20, a pedido do treinador Alex de Souza. No São Paulo desde 2015, quando jogava pelo sub-11, Caio está em seu sexto ano de clube e sempre foi marcado por fazer muitos gols, mesmo sendo um jogador de velocidade pelas beiradas do campo.