Conheça o atacante Caio, destaque da base do São Paulo, e relacionado pela primeira vez para o profissional

O atacante Caio, destaque da base do São Paulo, é a novidade dos relacionados do Tricolor para enfrentar o Grêmio, nesta quinta-feira (02), às 20h, na Arena do Grêmio, pelo Campeonato Brasileiro. Jogador de apenas 17 anos, o atacante atua pelo sub-17, mas foi convocado com certa frequência para integrar partidas com a categoria sub-20, a pedido do treinador Alex de Souza. No São Paulo desde 2015, quando jogava pelo sub-11, Caio está em seu sexto ano de clube e sempre foi marcado por fazer muitos gols, mesmo sendo um jogador de velocidade pelas beiradas do campo.
Na última temporada, conquistou a Copa do Brasil Sub-17 e, ainda, a Supercopa do Brasil da categoria. Este ano, o jogador esteve no elenco do Tricolor que chegou novamente à final da copa do torneio sub-17, mas perdeu a decisão para o Flamengo.
> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui Nesta temporada, ele disputou 32 jogos, com 16 gols marcados, média de 0,5 tentos por jogo. O São Paulo está na 12ª colocação, com 45 pontos conquistados no Campeonato Brasileiro.