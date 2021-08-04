  • Conheça Juan, jogoador da base escolhido por Hernán Crespo para reforçar o ataque do São Paulo
Conheça Juan, jogoador da base escolhido por Hernán Crespo para reforçar o ataque do São Paulo

Atacante é destaque da base do Tricolor, com cinco gols e três assistências em nove jogos do Brasileirão Sub-20. Juan está no clube desde 2018, mas quase assinou com um rival...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 07:00

LanceNet

Crédito: Rubens Chiri/ saopaulofc.net
Na última terça-feira (3), o treinador do São Paulo, Hernán Crespo, relacionou o atacante Juan, do Sub-20, para a partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jovem jogador está no Tricolor desde 2018, embora quase tenha fechado contrato com um rival.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
Juan chegou ao São Paulo em 2018, vindo da União Barbarense. Entretanto, antes de fechar com o Tricolor, o atleta chegou a defender o Palmeiras em um torneio internacional, mas não fechou contrato.
O São Paulo, que já possuía conversas com o atleta antes de ele defender o rival, igualou a oferta do Palmeiras e chegou a um acordo para contratar o atacante, pagando R$ 500 mil para o União Barbarense.
Desde sua chegada ao Tricolor, Juan é destaque da base, com boas atuações e uma carreira promissora. Veloz e pró-ativo no ataque, Juan não só faz gols como serve seus companheiros, tendo um bom senso de jogo coletivo.
Saindo da área e bom no posicionamento, o jovem é o principal jogador da equipe Sub-20 do São Paulo, treinada por Alex de Souza. Em nove jogos disputados no Brasileirão da categoria nesta temporada, o atleta marcou cinco gols e deu três assistências.Os bons números e a qualidade de Juan fizeram com que o treinador do profissional, Hernán Crespo, na ausência de contratações para o ataque, convocasse o jogador para treinar com a equipe e compor o elenco que viajou para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (3).
A bola rola para São Paulo e Vasco nesta quarta-feira (4), às 21h30, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Morumbi, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que garantirá sua classificação para as quartas de final.

