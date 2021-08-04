Conheça Juan, jogoador da base escolhido por Hernán Crespo para reforçar o ataque do São Paulo

Na última terça-feira (3), o treinador do São Paulo, Hernán Crespo, relacionou o atacante Juan, do Sub-20, para a partida contra o Vasco, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O jovem jogador está no Tricolor desde 2018, embora quase tenha fechado contrato com um rival.
Juan chegou ao São Paulo em 2018, vindo da União Barbarense. Entretanto, antes de fechar com o Tricolor, o atleta chegou a defender o Palmeiras em um torneio internacional, mas não fechou contrato.
O São Paulo, que já possuía conversas com o atleta antes de ele defender o rival, igualou a oferta do Palmeiras e chegou a um acordo para contratar o atacante, pagando R$ 500 mil para o União Barbarense.
Desde sua chegada ao Tricolor, Juan é destaque da base, com boas atuações e uma carreira promissora. Veloz e pró-ativo no ataque, Juan não só faz gols como serve seus companheiros, tendo um bom senso de jogo coletivo.
Saindo da área e bom no posicionamento, o jovem é o principal jogador da equipe Sub-20 do São Paulo, treinada por Alex de Souza. Em nove jogos disputados no Brasileirão da categoria nesta temporada, o atleta marcou cinco gols e deu três assistências.Os bons números e a qualidade de Juan fizeram com que o treinador do profissional, Hernán Crespo, na ausência de contratações para o ataque, convocasse o jogador para treinar com a equipe e compor o elenco que viajou para o Rio de Janeiro nesta terça-feira (3).
A bola rola para São Paulo e Vasco nesta quarta-feira (4), às 21h30, pela partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, em São Januário. Após vencer o primeiro jogo por 2 a 0, no Morumbi, o Tricolor pode até perder por um gol de diferença que garantirá sua classificação para as quartas de final.