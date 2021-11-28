  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Conheça Juan, atacante da base do São Paulo, que ganhou chance com Rogério Ceni contra o Sport
Conheça Juan, atacante da base do São Paulo, que ganhou chance com Rogério Ceni contra o Sport

Jogador, que faz parte do elenco sub-20 do Tricolor, entrou na segunda etapa e teve alguns minutos em campo. Nesta temporada, atuou contra o Juventude e teve chance em 2019...
LanceNet

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 12:00

A vitória do São Paulo sobre o Sport por 2 a 0, teve um sabor especial para o atacante Juan. Ele, que faz parte do elenco sub-20 do Tricolor, teve uma nova oportunidade no time principal e ganhou alguns minutos no Morumbi. Foi o primeiro jogo dele no estádio são-paulino no profissional. Juan é um dos destaques da equipe sub-20 dirigida por Alex. Nesta temporada, ele fez 19 jogos com dez gols marcados. No Brasileirão, competição que o São Paulo disputa a final contra o Inter neste domingo, ele jogou 15 vezes, com nove gols marcados. Já no Paulista, foram quatro jogos e um gol feito.
Diante do Leão, Juan entrou aos 42 minutos do segundo tempo e ganhou alguns minutos no Morumbi. Nessa temporada, ele já havia atuado contra o Juventude, em Caxias do Sul, quando jogou por 32 minutos. Em 2019, Juan estreou nos profissionais do São Paulo na vitória por 2 a 1 sobre o CSA. Na ocasião, ele participou de 52 minutos.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNa base, Juan vem sendo titular de Alex, desbancando até mesmo a contratação badalada de Facundo Milán, que briga por espaço no elenco. O jogador está no São Paulo desde 2019, quando foi contratado da União Barbarense.
JUAN NESTA TEMPORADA PELO SÃO PAULO SUB-20 ​19 jogos10 gols seis assistências​11 vitóriascinco empates três derrotas
Crédito: Juan ganhou nova oportunidade na equipe principal, desta vez com Rogério Ceni (Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Eleições no Peru: como crises políticas levaram país a ter 'economia zumbi' e acabaram com mito de seu crescimento ilimitado
Imagem de destaque
Engenheiro de 37 anos desaparece após corrida por app em Vila Velha
Imagem de destaque
TJES nega indenização de R$ 358 mil por 'estelionato sentimental'

