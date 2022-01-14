Conheça Gerson, preparador de goleiros que fez carreira na Ásia

Aos 50 anos, o preparador de goleiros Gerson Silva Ornelas, o “Gersinho” acumula títulos pelos clubes do futebol asiático, tendo passagem por Albirex Niigata, Gamba Osaka e Nagoya Grampus.+ Guardiola pede a chegada de Haaland no Manchester City, diz jornal

Logo após sua aposentadoria dos gramados, na década de 90, Gerson foi convocado para um estágio na Universidade de Nippon Bunri University Oita (NBU). no Japão. Com o sucesso de sua estadia na Faculdade, vencendo diversos títulos regionais e estaduais, logo chamou a atenção de um time, até então, da segunda divisão do futebol japonês, o Albirex de Niigata.

- Comecei minha carreira profissional de preparador no Albirex de Niigata, lá nos anos 2000. Permaneci no clube até 2009. Fomos campeões da segunda divisão em 2003 e depois disso só crescemos - disse.

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Após seu período no Albirex, Gerson aceitou o desafio de ser preparador do Gamba Osaka, permanecendo no clube por 3 temporadas. No clube, disputou a Copa da Ásia e fez parte de boas campanhas durante esse tempo. Com o término de seu contrato, Gersinho se transferiu para o Nagoya Grampus, onde ficou por mais 3 temporadas. Até que, em 2018, recebeu uma proposta para retornar ao seu primeiro clube, o Albirex Niigata. Agora, livre no mercado, Gerson Ornelas está de volta ao Brasil. Contudo, o preparador de goleiros ainda não pensa em aposentadoria:

- Tenho uma história bonita como preparador de goleiros. Não quero encerrar ainda, pretendo seguir ativo no mercado por mais tempo. Tenho muito a oferecer e uma experiência boa para passar aos mais novos - afirmou Gerson.