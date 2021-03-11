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futebol

Conheça Ely e Henrique, jovens que estão 'pedindo espaço' no Remo

Lateral-esquerdo e volante tem sido relacionados pelo técnico Paulo Bonamigo e podem ser nomes que irão figurar com mais constância no segundo semestre...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 20:58

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 20:58
Crédito: Jogadores vieram da base do Leão Azul (Divulgação/Remo
Apesar dos três jogos e três vitórias na temporada 2021, o Remo não tem deixado de lado a possibilidade de integrar nomes novos ao plantel dirigido por Paulo Bonamigo como são os casos do lateral-esquerdo Ely e do meio-campista Henrique.>Como está a classificação atualizada do Paraense 2021Os jogadores vindos das categorias de base do Leão Azul tem recebido oportunidades pontuais ao serem relacionados para as últimas partidas da equipe.
Aos 17 anos, Henrique acumula a experiência de ter atuado nas categorias de base do Desportiva Paraense onde foi campeão estadual e chamou a atenção do clube da capital. Com isso, há oito meses o meio-campista foi integrado as categorias inferiores do Remo e tem conseguido se destacar.
Mesmo com a pouca idade, os olhares empresariais já estão atentos ao seu potencial pois, no momento, ele está sob os cuidados de duas empresas: YP2 (pertencente ao pai do lateral Yago Pikachu, ex-Paysandu e Vasco) além da GC Sports.
No caso de Ely, o atleta que tem 19 anos de idade conviveu com a experiência importante de ter jogando de 14 aos 15 anos nas categorias de base do Fluminense onde, pela falta de suporte financeiro, acabou não conseguindo se manter vivendo no Rio de Janeiro. Assim, acabou retornando a Belém e recebeu uma oportunidade de treinar no Remo onde está até hoje. O atleta também tem sua carreira gerenciada pela GC Sports.
A próxima partida do Remo onde Ely e Henrique podem novamente aparecer entre os relacionados acontecerá diante do Esportivo, no dia 17 de março às 20h (de Brasília), pela primeira fase da Copa do Brasil.

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