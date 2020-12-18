Conheça Bryan Gil, estrela em ascensão do Eibar, próximo rival do Real Madrid no Espanhol

Crédito: Divulgação/La Liga

Não são muitos os jovens de 17 anos que tentam dar uma forte jogada de corpo no veterano do Atlético de Madrid Diego Godín, ainda mais logo em sua estreia na La Liga. Mas o atual ala e destaque do Eibar, Bryan Gil, sempre foi fora do comum. E é isso que o clube espera que ele faça no grande duelo contra o Real Madrid em Ipurua no próximo domingo, às 17h (de Brasília).

+ Quem é o maior campeão europeu da década?Nascido na cidade de Barbate, na província de Cádiz, no sul da Espanha, Gil foi convidado a ingressar no sistema juvenil (a categoria de base) do Sevilla FC com apenas 10 anos. Ele avançou rapidamente na categoria, muitas vezes sendo escolhido em times com jogadores um ou até dois anos mais velhos. Um grande avanço veio na temporada 2018/2019, quando marcou quatro gols e deu seis assistências em 23 jogos pelo time juvenil do Sevilla Atlético, que joga na terceira divisão.

A estreia na equipe principal aconteceu em janeiro de 2019, com Gil experimentando o gostinho da atmosfera de Ramon Sanchez-Pizjuan durante um confronto de alto nível contra o Atlético de Madrid. Duelo esse que foi bastante equilibrado, e terminou empatado em 1 a 1. Alguns minutos em campo foram suficientes para causar uma grande impressão, inclusive no veterano vencedor da La Liga Godín.

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Gil passou a receber mais chances e a ganhar experiência fora do banco. E quando serviu o companheiro de equipe Munir El Haddadi para marcar na vitória por 2 a 0 sobre o Real Valladolid em abril, ele se tornou o primeiro jogador nascido no século 21 a dar uma assistência em qualquer uma das cinco principais ligas da Europa. Poucas semanas depois, se tornou o primeiro desta nova geração a marcar no Espanhol, com um belo chute de pé esquerdo para encerrar o placar na vitória por 5-0 sobre o Rayo Vallecano.

Já a nível internacional, o progresso de Gil também tem sido suave. Ele venceu um campeonato europeu Sub-19 com a Espanha no verão europeu de 2019, com Ferran Torres do Manchester City e Sergi Gomez do Huesca como companheiros de equipe. E desde que avançou para o Sub-21 neste outono europeu, ele ofuscou Pedri, do Barcelona, ao ser eleito o melhor em campo na vitória, nas eliminatórias da Euro, sobre as Ilhas Faroe em novembro.