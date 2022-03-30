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futebol

Conheça a trajetória de Rodrigo Ferreira, novo reforço do Grêmio

Lateral-direito que estava no Mirassol foi oficializado nessa semana pelo Imortal...

Publicado em 30 de Março de 2022 às 07:48

LanceNet

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Publicado em 

30 mar 2022 às 07:48
Nesta semana, o Grêmio oficializou a conclusão do negócio para a chegada do lateral-direito Rodrigo Ferreira, nome que esteve recentemente no Mirassol, mas que tem uma trajetória considerável no futebol paulista.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtleta de 27 anos de idade que é natural de Cotia, cidade na Região Metropolitana de São Paulo, Rodrigo deu seus primeiros passos em uma equipe da própria cidade, o Cotia FC, antes de rodar por clubes como Tanabi, Taboão da Serra (categorias de base) e Batatais, onde fez seus primeiros jogos como profissional).
O lateral-direito chegou a frequentar também a base do Santos antes de, efetivamente, atuar somente como profissional após rumar para o Mogi Mirim.
Depois de jogar em equipes como Cuiabá, Guarani-SC, Ituano, Marcílio Dias e Brasil de Pelotas, as atuações no Botafogo-SP (onde conseguiu a maior regularidade de partidas em uma temporada durante toda sua carreira, fazendo 38 jogos em 2021) chamaram a atenção justamente do Mirassol, seu último time.
Para o setor onde Rodrigo Ferreira chega para disputar posição, o Grêmio conta atualmente com Leonardo Gomes e outro recém-contratado pelo Imortal, Edílson.

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