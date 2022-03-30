Conheça a trajetória de Rodrigo Ferreira, novo reforço do Grêmio

Nesta semana, o Grêmio oficializou a conclusão do negócio para a chegada do lateral-direito Rodrigo Ferreira, nome que esteve recentemente no Mirassol, mas que tem uma trajetória considerável no futebol paulista.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAtleta de 27 anos de idade que é natural de Cotia, cidade na Região Metropolitana de São Paulo, Rodrigo deu seus primeiros passos em uma equipe da própria cidade, o Cotia FC, antes de rodar por clubes como Tanabi, Taboão da Serra (categorias de base) e Batatais, onde fez seus primeiros jogos como profissional).