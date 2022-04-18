Conheça a Investcorp, empresa que pretende comprar o Milan

O Milan está em negociações para ser adquirido pela Investcorp, um fundo de investimentos do Bahrein que conversa com a Elliott Managemant, empresa norte-americana e atual detentora da equipe Rossonera. Esta seria a primeira aventura da instituição fundada em 1982 no mundo do futebol.A empresa foi pioneira no private equity, uma espécie de investimento privado, onde um investidor injeta dinheiro em uma outra entidade com potencial de crescimento no médio e longo prazo. Com a valorização a uma gestão melhor, a instituição tende a ser negociada no futuro gerando lucro.

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Ao longo de sua história, a Investcorp adquiriu as marcas Tiffany & Co, famosa marca de joias, Gucci, empresa italiana com roupas de alto valor aquisitivo, além da Circle K, Breguet e Saks Fifith Avenue. No entanto, nenhum investimento foi realizado no futebol.

No último fim de semana, Mohammed Alhardi, presidente da Investcorp, parabenizou o Milan pela vitória sobre o Genoa pelo Campeonato Italiano e pela liderança na competição. Apesar do primeiro lugar, a equipe de Stefano Pioli tem um jogo a mais do que a Inter de Milão, vice-líder com dois pontos a menos.