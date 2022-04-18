Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Conheça a Investcorp, empresa que pretende comprar o Milan

Fundo de investimentos do Bahrein possui grandes planos para a equipe rossonera...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

18 abr 2022 às 09:50

Publicado em 18 de Abril de 2022 às 09:50

O Milan está em negociações para ser adquirido pela Investcorp, um fundo de investimentos do Bahrein que conversa com a Elliott Managemant, empresa norte-americana e atual detentora da equipe Rossonera. Esta seria a primeira aventura da instituição fundada em 1982 no mundo do futebol.A empresa foi pioneira no private equity, uma espécie de investimento privado, onde um investidor injeta dinheiro em uma outra entidade com potencial de crescimento no médio e longo prazo. Com a valorização a uma gestão melhor, a instituição tende a ser negociada no futuro gerando lucro.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Ao longo de sua história, a Investcorp adquiriu as marcas Tiffany & Co, famosa marca de joias, Gucci, empresa italiana com roupas de alto valor aquisitivo, além da Circle K, Breguet e Saks Fifith Avenue. No entanto, nenhum investimento foi realizado no futebol.
No último fim de semana, Mohammed Alhardi, presidente da Investcorp, parabenizou o Milan pela vitória sobre o Genoa pelo Campeonato Italiano e pela liderança na competição. Apesar do primeiro lugar, a equipe de Stefano Pioli tem um jogo a mais do que a Inter de Milão, vice-líder com dois pontos a menos.
Crédito: MilanestánamiradeempresadoBahrein(Foto:MIGUELMEDINA/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

milan
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo autopropelido que foi impedido de usar a Ciclovia da Vida, na Terceira Ponte (para uso somente de Opinião da Gazeta)
Ciclovias da Grande Vitória: sem comunicação e fiscalização não vai haver organização
Editais e Avisos - 17/04/2026
Cetaf perde para Joaçaba e começa os playoffs em desvantagem

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados