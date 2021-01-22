Conheça a história do hino do Sevilla, considerado o mais bonito do mundo

Rei da Liga Europa, Rojiblanco, Nervionenses, clube andaluz... o Sevilla pode ser chamado de diversas formas. E por que não dono do hino mais bonito do mundo? Recentemente, o tradicional jornal Marca, da Espanha, promoveu uma pesquisa popular para descobrir qual o hino - ou música - de futebol mais emblemático e bonito do mundo. Resultado: o Sevilla acabou sendo o grande vencedor.
Prestes a completar 131 anos - na próxima segunda-feira -, o Sevilla trata este "título" com o mesmo orgulho da conquista da La Liga, das cinco Copas do Rei, das seis Ligas Europa, além das das Supercopas da Espanha e da UEFA.
E não se trata de uma simples e bela canção, o hino do clube serve também como mantra de torcedores e jogadores, como já disse o próprio técnico rojiblanco Julen Lopetegui após a conquista de mais uma taça internacional: “o hino do clube diz que nunca devemos desistir, e foi isso que aconteceu”.
A canção composta por Francisco Javier Labandón Pérez - mais conhecido como El Arrebato -, músico sevillista, ficou conhecida como o ‘hino do centenário do Sevilla’ e chegou a ser eleita o quinto hino mais famoso do mundo pela revista France Football.
Arrepiante para quem ouve, sendo ou não torcedor do clube, a música ofusca até o famoso hino da Liga dos campeões nos dias de jogo no Ramón Sánchez Pizjuán. Afinal, ela traduz exatamente o sentimento sevillista.

CONFIRA A LETRA DO HINO DO SEVILLA:
Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión su madre fue Sevilla, y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a una afición…
(Línguas antigas dizem que no dia 14 de outubro nasceu uma ilusão, sua mãe era Sevilha, e emprestou-lhe seu nome e para te defender deu uma torcida...)
Ejemplo de sevillanía familia roja y blanca del Sánchez Pizjuán mi corazón que late gritando ¡Sevilla!, llevándolo en volandas por siempre a ganar…
(Exemplo de sevillanía vermelha e branca da família de Sánchez Pizjuán, meu coração que bate gritando Sevilla! E levando-o a voar para sempre para vencer...)
Y es por eso que hoy vengo a verte, sevillista seré hasta la muerte, la Giralda presume orgullosa de ver al Sevilla en el Sánchez Pizjuán.
(E é por isso que hoje venho te ver, serei um sevilhano até a morte, a Giralda resume o orgulho em ver o Sevilla em Sánchez Pizjuán)
Y Sevilla, Sevilla, Sevilla, aquí estamos contigo, Sevilla, compartiendo la gloria en tu escudo, orgullo del fútbol de nuestra ciudad…
(E Sevilla, Sevilla, Sevilla, aqui estamos com você, Sevilla, compartilhando a glória em seu escudo, orgulho do futebol em nossa cidade...)
Dicen que nunca se rinde y el arte de su fútbol no tiene rival más de cien años lleva mi equipo luchando y abanderando el nombre de nuestra ciudad.
(Dizem que ele nunca desiste e que a arte de seu futebol não tem rival, há mais de cem anos meu time vem lutando e defendendo o nome de nossa cidade)