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futebol

Conglomerado varejista se torna patrocinador master de Ceará e Fortaleza

Adversários desse sábado (15) pelo estadual terão estampada a marca no espaço de patrocínio master em contrato de longo prazo​...

Publicado em 15 de Maio de 2021 às 07:15

LanceNet

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Publicado em 

15 mai 2021 às 07:15
Seguindo linha de negociação semelhante ao que ocorre há alguns anos entre Grêmio e Internacional, Ceará e Fortaleza acertaram um patrocínio master em comum com o Grupo Zenir, empresa radicada no ramo de comércio varejista em solo cearense.>Consequências na classificação do Cearense que pode ter o Clássico ReiSegundo informação divulgada tanto pelo alvinegro como pelo tricolor, apesar de não falarem mais especificamente em valores, trata-se do maior acordo de patrocínio envolvendo clubes do estado.
- Fechamos com o grupo Zenir, que tem a fidelidade de ser genuinamente cearense. Serão cinco anos de contrato, a maior parceria do futebol cearense. Temos certeza que será um grande sucesso - afirmou o presidente do Ceará, Robinson de Castro.
- Estou muito feliz pela iniciativa, coragem e visão de negócio da Zenir para o patrocínio dos clubes. Tenho certeza que a Zenir vai ficar no coração do torcedor cearense nos próximos cinco anos. E por mais tempo, vai ver daqui a dez, quinze e vinte anos pessoas usando a camisa do Fortaleza com a marca da Zenir - afirmou o mandatário do Leão, Marcelo Paz.
A estreia de ambas camisetas com o mesmo logotipo na área central se dará justamente no Clássico Rei desse sábado (15) às 16h (de Brasília), na Arena Castelão, pelo Campeonato Cearense.

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