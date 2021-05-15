Conglomerado varejista se torna patrocinador master de Ceará e Fortaleza

Seguindo linha de negociação semelhante ao que ocorre há alguns anos entre Grêmio e Internacional, Ceará e Fortaleza acertaram um patrocínio master em comum com o Grupo Zenir, empresa radicada no ramo de comércio varejista em solo cearense.>Consequências na classificação do Cearense que pode ter o Clássico ReiSegundo informação divulgada tanto pelo alvinegro como pelo tricolor, apesar de não falarem mais especificamente em valores, trata-se do maior acordo de patrocínio envolvendo clubes do estado.

- Fechamos com o grupo Zenir, que tem a fidelidade de ser genuinamente cearense. Serão cinco anos de contrato, a maior parceria do futebol cearense. Temos certeza que será um grande sucesso - afirmou o presidente do Ceará, Robinson de Castro.

- Estou muito feliz pela iniciativa, coragem e visão de negócio da Zenir para o patrocínio dos clubes. Tenho certeza que a Zenir vai ficar no coração do torcedor cearense nos próximos cinco anos. E por mais tempo, vai ver daqui a dez, quinze e vinte anos pessoas usando a camisa do Fortaleza com a marca da Zenir - afirmou o mandatário do Leão, Marcelo Paz.