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futebol

Confusão no gramado acontece ao fim da partida entre Brusque e Botafogo

João Carlos, do time catarinense, comemorou a vitória por 2 a 1 próximo ao banco de reservas da equipe carioca e olhando para os jogadores; cena foi vista como provocação...

Publicado em 17 de Julho de 2021 às 21:42

LanceNet

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Publicado em 

17 jul 2021 às 21:42
Crédito: Reprodução/Premiere
Cenas lamentáveis marcaram o fim da partida entre Botafogo e Brusque, válida pela 12ª rodada da Série B do Brasileirão, na noite deste sábado. Após o apito final, o lateral-direito João Carlos, do time catarinense, comemorou a vitória por 2 a 1 próximo ao banco de reservas da equipe carioca e olhando para os jogadores. A cena foi vista como uma provocação.
> Nova camisa lançada! Relembre os últimos uniformes II do BotafogoAssim, jogadores do Botafogo partiram para cima de João Carlos para tirar satisfação. Do outro lado, os atletas do Brusque tentaram acalmar os ânimos. Pelas imagens, pode ser visto que o zagueiro Kanu e o diretor de futebol Eduardo Freeland estavam muito exaltados.
> Veja a tabela da Série B
O Brusque volta a campo na próxima quarta-feira, às 16h, diante do Vila Nova, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga. Já o Botafogo recebe o Goiás, às 19h, no Estádio Nilton Santos, na próxima terça-feira. Ambos os compromissos são válidos pela 13ª rodada da Série B.

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