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futebol

Confusão entre Bruno Fernandes e Solskjaer ganah novos detalhes

Imprensa inglesa disse que português atacou técnico do United e companheiros. Confusão começou após time ir para o intervalo perdendo por 4 a 1 para o Tottenham...

Publicado em 11 de Outubro de 2020 às 12:16

LanceNet

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Publicado em 

11 out 2020 às 12:16
Crédito: Bruno Fernandes elevou o tom de voz no vestiário do Manchester United (LINDSEY PARNABY / AFP
A polêmica entre Bruno Fernandes e o técnico Solskjaer ganhou novos detalhes neste domingo após o “Mirror” divulgar o que testemunhas ouviram da confusão. De acordo com as fontes, os problemas começaram ainda na descida do vestiário quando o português começou a esbravejar contra o seu treinador e também contra os companheiros.
- Atacou seus companheiros de equipe, acusando-os de não defender o orgulhoso nome do Manchester United e gritava: “Nós deveríamos ser o Manchester United. Isso não deveria estar acontecendo”. Estava claro que se dirigia também ao treinador porque falava de tática equivocada.
As informações também indicam que Bruno Fernandes não foi o único a subir o tom de voz após o time ir para os vestiários sofrendo uma derrota por 4 a 1 para o Tottenham. O meio-campista foi substituído no intervalo e o placar terminou com uma derrota histórica dos Red Devils que perderam por 6 a 1 para os comandados de José Mourinho.

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