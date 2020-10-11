Confusão entre Bruno Fernandes e Solskjaer ganah novos detalhes

Crédito: Bruno Fernandes elevou o tom de voz no vestiário do Manchester United (LINDSEY PARNABY / AFP

A polêmica entre Bruno Fernandes e o técnico Solskjaer ganhou novos detalhes neste domingo após o “Mirror” divulgar o que testemunhas ouviram da confusão. De acordo com as fontes, os problemas começaram ainda na descida do vestiário quando o português começou a esbravejar contra o seu treinador e também contra os companheiros.

- Atacou seus companheiros de equipe, acusando-os de não defender o orgulhoso nome do Manchester United e gritava: “Nós deveríamos ser o Manchester United. Isso não deveria estar acontecendo”. Estava claro que se dirigia também ao treinador porque falava de tática equivocada.