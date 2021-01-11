  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Confusão com patrocinadores é resolvida e BMG seguirá como principal marca na camisa do Galo
O clube informou que houve um acerto com o banco, um dos seus princpais parceiros, e seguirá estampando sua marca como patrocinador máster, após anúncio da grega Betano...
LanceNet

Publicado em 11 de Janeiro de 2021 às 18:15

Crédito: A mudança de logo na camisa alvinegra ainda não está descartada, como o clube informou em comunicado-(Reprodução/Atlético-MG
O anúncio de um novo patrocinador máster pelo Atlético-MG, a Betano, empresa grega de apostas online, que havia gerado um desconforto com o atual parceiro que estampa seu logo na parte nobre da camisa alvinegra, o banco BMG, foi solucionado. Pelo menos para o duelo contra o Red Bull Bragantino, pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O Galo informou que o logo do banco seguirá na parte nobre da camisa e que uma mudança está sendo conversada. Veja o comunicado abaixo. O imbróglio com o BMG começou após o Atlético anunciar, com palavras do presidente Sérgio Coelho, sobre a nova parceira do alvinegro. O anúncio fez o BMG emitir um comunicado contestando uma mudança de local da marca do banco na camisa atleticana. Veja abaixo:
A respeito do anúncio realizado na tarde de hoje(sexta-feira), pelo Clube Atlético Mineiro, de que uma nova marca será estampada na camisa do time principal de futebol profissional, o Banco Bmg informa que até o presente momento, e em conformidade com o contrato assinado nas últimas negociações, mantém a sua posição como patrocinador máster e segue dialogando sobre novas possibilidades que sejam positivas para ambos em relação às cotas de patrocínio para 2021.
Data de estreia e alterações na camisa adiadas por enquanto​Com o acerto com o banco, a estreia da marca Betano no uniforme atleticano, que seria na noite de segunda-feira, 11 de janeiro, às 20h, no jogo contra o Red Bull Bragantino, está cancelada no momento. Leia o comunicado do Galo sobre o assunto.
VEJA COMO ESTÁ SEU TIME NA TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A O Clube Atlético Mineiro informa que a marca BMG, atual patrocinadora máster do clube, será a estampada na camisa da equipe no jogo desta segunda-feira (11), contra o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro.
O Clube confirma tratativas com a empresa grega Betano e também com o BMG, no sentido de vislumbrar novas possibilidades de patrocínio, que serão absolutamente positivas para todos e que, tão logo sejam confirmadas, serão anunciadas para o mercado. Tais entendimentos só estão sendo possíveis graças ao espírito colaborativo e ao desprendimento do nosso atual patrocinador máster, BMG.
A eventual mudança contribuirá para o engrandecimento do clube e de suas marcas parceiras, dentro do projeto de transformar o Galo em referência no futebol para a América Latina.
Quem é a Betano e quais esportes patrocina​A Betano opera desde 2013 com apostas online na Grécia e expandiu seu negócio para sete países e possui 700 funcionários e 300 mil usuários cadastrados no site. Em 2019, a Betano entrou no esporte para conseguir mais visibilidade. Começou investindo na GT4 South European Series, de carros de turismo, que é disputado na França, na Espanha e em Portugal. Em seguida, entrou no futebol, colocando sua marca no Braga e no Marítimo, ambos da primeira divisão de Portugal. A empresa tem outra marca, "Stoiximan" , que patrocinou PAOK, OFI Creta e Olympiacos, todos da Grécia, Apollon Limassol, do Chipre e FC Universidade Craiova, da Romênia.

