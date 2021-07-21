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Confusão: Boca arruma briga depois do jogo com o Galo e reclama de gás de pimenta jogado pela PM mineira

Assim que a partida se encerrou pessoas das duas delegações entraram e confronto na entrada do vestiário alvinegro...

Publicado em 20 de Julho de 2021 às 22:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 jul 2021 às 22:51
Após a classificação do Atlético-MG nos pênaltis em cima do Boca Juniors (3 a 1), houve uma grande confusão na entrada do vestiário do Mineirão, iniciada pela delegação argentina. Nas imagens, se vê jogadores e pessoas que estavam com o Boca jogando grades e fazendo quebra-quebra. A confusão só teve fim com a intervenção da polícia militar mineira. Os argentinos reclamaram que a PM usou gás de pimenta na delegação do Boca. Confira nos vídeos da matéria a briga depois que o Galo garantiu sua vaga nas quartas de final da Libertadores. O time argentino não aceitou bem a desclassificação para o time mineiro e partiu para a briga-(Reprodução/FOX Sports)

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