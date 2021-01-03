Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Confrontos diretos na luta contra o Z4 fecham a 32ª rodada da Série B nesta segunda-feira
futebol

Confrontos diretos na luta contra o Z4 fecham a 32ª rodada da Série B nesta segunda-feira

Paraná enfrenta o Botafogo-SP às 17h, enquanto Confiança e Náutico se encaram às 20h...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

03 jan 2021 às 18:06

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 18:06

Crédito: Caio Falcão/CNC
Dois confrontos diretos pela fuga do rebaixamento fecharão a 32ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta segunda-feira. Na primeira partida, às 17h (de Brasília), o Paraná, 18º colocado, recebe o desesperado Botafogo-SP, atual 19º. Em seguida, às 20h, será a vez do Confiança (14º) enfrentar o Naútico, primeiro clube dentro do Z-4, em Aracaju.
+ Renovam ou saem? Confira 30 bons jogadores do futebol brasileiro em último ano de contratoO Paraná chega em situação delicada na tabela. Nas últimas 11 rodadas, o clube venceu apenas uma partida e perdeu as outras dez. Com 32 pontos conquistados, o Tricolor está a três pontos do Figueirense, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento.
O Botafogo-SP se encontra em um cenário ainda mais desafiador. Apesar de ter perdido somente um jogo nas últimas cinco rodadas, o clube de Ribeirão Preto soma apenas 26 pontos e depende de um milagre para se salvar da queda.
+ Confira a tabela completa da Série B do Brasileirão
Na outra partida, mais duas equipes que precisão da vitória a qualquer custo. Em péssima fase, o Confiança vem de uma sequência com cinco derrotas consecutivas e está a apenas quatro pontos do adversário Náutico. O clube pernambucano, por sua vez, não perde há cinco rodadas e chega de duas vitórias consecutivas. Em caso de vitória, o Náutico ultrapassa o Figueirense e sai do Z-4.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras
Imagem de destaque
Festa da Penha: casal usa tecnologia esportiva para se hidratar em romaria
Imagem de destaque
Festa da Penha 2026: a devoção dos fiéis na Romaria dos Homens em fotos

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados