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Confrontos diretos e clássico: São Paulo tem pedreiras para tentar recuperação no Brasileiro

Tricolor tem mais cinco jogos para pelo menos garantir uma vaga na fase de grupos da Libertadores. Clube está sem vitórias neste ano e tem duelos decisivos na reta final...
LanceNet

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Publicado em 

03 fev 2021 às 16:17

Publicado em 03 de Fevereiro de 2021 às 16:17

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium
O São Paulo tem nos últimos cinco jogos do Brasileirão o objetivo de pelo menos figurar entre os classificados da Copa Libertadores de 2021. No entanto, a tarefa não será fácil, a julgar pelo calendário são-paulino na reta final da competição nacional.
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Dos cinco jogos que restam para o Tricolor encerrar o Brasileiro, dois são confrontos diretos (Grêmio e Flamengo), um clássico (Palmeiras), uma equipe que luta por vaga para a Libertadores (Ceará) e outra na zona de rebaixamento (Botafogo).
SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O primeiro desafio da equipe comandada pelo interino Marcos Vizolli é o Ceará, na próxima quarta-feira (10), no Morumbi. Depois, o São Paulo enfrenta o Grêmio, fora de casa, o Palmeiras, em casa, Botafogo, fora e Flamengo, em casa, encerrando a sua participação no torneio nacional.
No primeiro turno, o Tricolor foi muito bem contra os adversários desta reta final. Empatou contra Ceará (1 a 1) e Grêmio (0 a 0), e venceu o Palmeiras (2 a 0), Botafogo (4 a 0) e Flamengo (4 a 1). Ou seja, foram dois empates e três vitórias, na arrancada que colocou o clube na liderança do Brasileirão. No entanto, o tempo passou e o São Paulo entrou em uma grave crise. O técnico Fernando Diniz foi demitido e o clube caiu da primeira para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer em 2021, o Tricolor espera repetir esse bom desempenho para melhorar a fase.
VEJA OS ÚLTIMOS CINCO JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO São Paulo x Ceará - 10/02 - Morumbi Grêmio x São Paulo - 14/02 - Arena do Grêmio São Paulo x Palmeiras - 19/02 - Morumbi Botafogo x São Paulo - 22/02 - Engenhão São Paulo x Flamengo - 25/02 - Morumbi

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