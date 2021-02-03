Confrontos diretos e clássico: São Paulo tem pedreiras para tentar recuperação no Brasileiro

Crédito: RENATO GIZZI/Photo Premium

O São Paulo tem nos últimos cinco jogos do Brasileirão o objetivo de pelo menos figurar entre os classificados da Copa Libertadores de 2021. No entanto, a tarefa não será fácil, a julgar pelo calendário são-paulino na reta final da competição nacional.

Torcedores do São Paulo querem André Villas-Boas: Listamos 25 técnicos promissores sem clube

Dos cinco jogos que restam para o Tricolor encerrar o Brasileiro, dois são confrontos diretos (Grêmio e Flamengo), um clássico (Palmeiras), uma equipe que luta por vaga para a Libertadores (Ceará) e outra na zona de rebaixamento (Botafogo).

SIMULE OS PRÓXIMOS JOGOS DO SÃO PAULO NO BRASILEIRÃO O primeiro desafio da equipe comandada pelo interino Marcos Vizolli é o Ceará, na próxima quarta-feira (10), no Morumbi. Depois, o São Paulo enfrenta o Grêmio, fora de casa, o Palmeiras, em casa, Botafogo, fora e Flamengo, em casa, encerrando a sua participação no torneio nacional.

No primeiro turno, o Tricolor foi muito bem contra os adversários desta reta final. Empatou contra Ceará (1 a 1) e Grêmio (0 a 0), e venceu o Palmeiras (2 a 0), Botafogo (4 a 0) e Flamengo (4 a 1). Ou seja, foram dois empates e três vitórias, na arrancada que colocou o clube na liderança do Brasileirão. No entanto, o tempo passou e o São Paulo entrou em uma grave crise. O técnico Fernando Diniz foi demitido e o clube caiu da primeira para a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. Ainda sem vencer em 2021, o Tricolor espera repetir esse bom desempenho para melhorar a fase.