Confrontos das quartas de final da Liga Europa são definidos

A Uefa definiu os confrontos das quartas de final da Liga Europa. Em sorteio realizado nesta sexta-feira, ficaram estabelecidos os duelos da fase eliminatória. O Manchester United enfrentará o Granada, Ajax pegará a Roma, Arsenal terá pela frente o Slavia Praga e Dínamo Zagreb e Villareal também duelam.
Nas semifinais, o vencedor de Granada e Manchester United enfrentará quem avançar entre Ajax e Roma. Do outro lado, Arsenal ou Slavia Praga duelam contra a equipe que triunfar em Dínamo Zagreb e Villareal.De acordo com o site oficial da Uefa, as datas reservadas para a disputa das quartas de final serão 8 de abril e 15 de abril, ida e volta, respectivamente. No dia 29 de abril ocorrem as semifinais.