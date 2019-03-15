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Duelos de Gigantes

Confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões são definidos

As partidas de ida entre as últimas oito equipes ocorrem nos dias 9 e 10 de abril, enquanto os jogos de volta estão marcados para 16 e 17.

Publicado em 

15 mar 2019 às 12:39

Publicado em 15 de Março de 2019 às 12:39

Craque da Juventus, Cristiano Ronaldo Crédito: Juventus/Divulgação
Depois dos duelos das últimas duas semanas pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, foram definidos na manhã desta sexta-feira (15), em Nyon, na Suíça, os confrontos das quartas de final da competição. Além da próxima fase, a Uefa também determinou, pela primeira vez, o chaveamento para as semifinais do torneio. As partidas de ida entre as últimas oito equipes ocorrem nos dias 9 e 10 de abril, enquanto os jogos de volta estão marcados para 16 e 17. 
Júlio César, goleiro brasileiro campeão da Champions com a Internazionale em 2010, foi o embaixador do sorteio e tirou as bolinhas que determinaram os seguintes confrontos: Ajax x Juventus; Liverpool x Porto; Tottenham x Manchester City; e Barcelona x Manchester United.
Ajax, Liverpool, Tottenham e Manchester United fazem os primeiros jogos em casa. Também foram definidos os possíveis duelos das semifinais por chaveamento. O vencedor da partida entre Tottenham e City encara o ganhador de Ajax e Juventus. No outro lado, quem passar de Barcelona x United pega o vencedor de Liverpool e Porto.  
 
Confrontos das quartas de final da Liga dos Campeões Crédito: Uefa/Divulgação
As semifinais estão marcadas para os dias 30 de abril e 1 de maio para os jogos de ida, e a volta tem data para 7 e 8 de maio. A grande final será realizada no dia 1 de junho no estádio Wanda Metropolitano, em Madri, na Espanha.
Os confrontos das quartas de final:
Liverpool x Porto
em 9 e 17 de abril
ida na Inglaterra, volta em Portugal
Tottenham Hotspur x Manchester City
em 9 e 17 de abril
ida em Londres, volta em Manchester
Ajax x Juventus
em 10 e 16 de abril
ida na Holanda, volta na Itália
Manchester United x Barcelona
em 10 e 16 de abril
ida na Inglaterra, volta na Espanha

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