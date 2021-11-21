Confronto entre Lyon e Olympique de Marseille é suspenso após torcedor acertar garrafa em Payet

A partida entre Lyon e Olympique de Marseille foi paralisada neste domingo com apenas dois minutos de duração após um torcedor da equipe da casa acertar uma garrafa d'água na cabeça de Dimitri Payet, que estava prestes a cobrar um escanteio.Veja a tabela do Francês

Com apenas dois minutos de jogo entre Lyon e Olympique de Marseille, o meio-campista Dimitri Payet, da equipe visitante foi cobrar um escanteio. Ao posicionar a bola na marca, o jogador do Marseille foi atingido por uma garrafa d'água, jogada por um torcedor do Lyon.

No mesmo instante, o árbitro do jogo, Ruddy Buquet, optou por interromper a partida por tempo indeterminado. Os jogadores do Olympique de Marseille não desejavam voltar a campo e, após uma hora e meia, o elenco do Lyon entrou em campo para um aquecimento.

Mais de duas horas após a paralisação do jogo, foi anunciado aos torcedores presentes no Groupama Stadium que a partida não irá acontecer neste domingo.

Identificado pela polícia local, o torcedor que atingiu a garrafa d'água em Payet foi expulso do estádio, mas ainda não teve a sua identidade divulgada pelas autoridades.