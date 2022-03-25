Confronto decisivo no Catarinense foi analisado por técnico do Figueirense

No próximo domingo (27), o Figueirense define sua vida no Campeonato Catarinense onde precisa vencer o Camboriú, fora de casa, pela partida de volta da semifinal para se classificar a grande decisão. Um novo empate, por conta da campanha na etapa classificatória, favorece ao time do interior do estado.>O conteúdo do LANCE! também está no TikTokPensando nessa necessidade, o técnico Júnior Rocha tratou de destrinchar as principais características do oponente. Para ele, apesar da vantagem inicial, atuar em seus domínios pode incentivar o Camboriú a sair mais para o jogo em comportamento que agradaria ao Figueira:

- A bola aérea é um ponto muito forte deles. É um jogo vertical e brigam pela primeira e segunda bolas com muita força física. Até por jogarem em casa espero que mantenham essa agressividade. Isso para nós é bom. Vai ser um jogo bem interessante.

O atual cenário que o comandante do Alvinegro tem para montar o 11 inicial conta com as baixas de Kauê e Uesley Gaúcho, ambos por conta do acúmulo de cartões. Por sua vez, Maurício volta de suspensão e o atacante Andrew passará por nova avaliação antes da viagem da delegação rumo a Balneário Camboriú.

O vencedor do embate em questão pegará quem passar de Brusque e Concórdia. No primeiro jogo, o Brusque venceu por 1 a 0 e, contando com a melhor campanha da primeira fase, pode até perder por um gol de diferença que estará habilitado a decidir o Catarinense 2022.