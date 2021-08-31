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futebol

Confirmado! Tiago Nunes é o novo técnico do Ceará

Fora do mercado desde sua saída do Grêmio em julho deste ano, treinador chega para substituir Guto Ferreira...

Publicado em 30 de Agosto de 2021 às 22:15

LanceNet

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Publicado em 

30 ago 2021 às 22:15
Crédito: Treinador fará seu terceiro trabalho em dois anos (Divulgação/Ceará
Seguindo a linha de raciocínio estabelecida pela diretoria de avançar rapidamente na substituição de Guto Ferreira, o Ceará anunciou nesta segunda-feira a chegada do técnico Tiago Nunes como o novo comandante técnico.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 41 anos de idade, Tiago chega não apenas com a responsabilidade de recolocar o Vozão nos trilhos após seis partidas sem vitórias, mas também constituir um trabalho de maior solidez em sua própria carreira.
Depois da grande passagem construída no Athletico-PR com titulos relevantes da ordem da Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019 bem como o estabelecimento de um estilo de jogo definido, Tiago Nunes acabou não tendo o mesmo sucesso em passagens por Corinthians e Grêmio.
No último dos citados, o treinador chegou a conquistar o Gauchão e a Recopa Gaúcha. Porém, bastou a chegada do Brasileirão e o desempenho do treinador "despencou" a ponto de a demissão do mesmo se tornar algo insustentável após o revés gremista contra o Atlético-GO no último dia 4 de julho.
Com isso, a expectativa é de que Tiago já esteja na próxima atividade do Vozão programada para a próxima quarta-feira (1) e, consequentemente, dirigir o time justamente contra seu ex-clube, o Grêmio, no próximo dia 12 de setembro pelo Brasileirão.

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