Confirmado! Tiago Nunes é o novo técnico do Ceará

Crédito: Treinador fará seu terceiro trabalho em dois anos (Divulgação/Ceará

Seguindo a linha de raciocínio estabelecida pela diretoria de avançar rapidamente na substituição de Guto Ferreira, o Ceará anunciou nesta segunda-feira a chegada do técnico Tiago Nunes como o novo comandante técnico.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAos 41 anos de idade, Tiago chega não apenas com a responsabilidade de recolocar o Vozão nos trilhos após seis partidas sem vitórias, mas também constituir um trabalho de maior solidez em sua própria carreira.

Depois da grande passagem construída no Athletico-PR com titulos relevantes da ordem da Sul-Americana em 2018 e a Copa do Brasil em 2019 bem como o estabelecimento de um estilo de jogo definido, Tiago Nunes acabou não tendo o mesmo sucesso em passagens por Corinthians e Grêmio.

No último dos citados, o treinador chegou a conquistar o Gauchão e a Recopa Gaúcha. Porém, bastou a chegada do Brasileirão e o desempenho do treinador "despencou" a ponto de a demissão do mesmo se tornar algo insustentável após o revés gremista contra o Atlético-GO no último dia 4 de julho.