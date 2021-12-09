Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
futebol

Confira todos os resultados do dia na última rodada da fase de grupos da Europa League

16 partidas foram realizadas ao redor do Velho Continente e definiram os classificados para o mata-mata da segunda competição mais importantes a nível de clubes da Uefa...
LanceNet

Publicado em 09 de Dezembro de 2021 às 20:23

Chegou ao fim a fase de grupos da Europa League, segundo principal torneio de clubes da Uefa. Nesta quinta-feira, 16 partidas foram realizadas ao redor do Velho Continente pela sexta e última rodada antes do mata-mata. Veja a seguir o resultado de todos os confrontos. GRUPO ASparta Praga 2 x 0 BrondbyLyon 1 x 1 Rangers (clique aqui e veja como foi o jogo)
GRUPO BSturm 1 x 1 MonacoReal Sociedad 3 x 0 PSV
GRUPO CNapoli 3 x 2 Leicester (clique aqui e veja como foi o jogo)Legia Varsóvia 0 x 1 Spartak Moscou
+ Veja a classificação final da fase de grupos da Europa League
GRUPO DRoyal Antwerp 1 x 0 OlympiacosFenerbahçe 1 x 1 Eintracht Frankfurt
GRUPO EOlympique de Marseille 1 x 0 Lokomotiv Moscou (clique aqui e veja como foi o jogo)Lazio 0 x 0 Galatasaray (clique aqui e veja como foi o jogo)
GRUPO FBraga 1 x 1 Estrela VermelhaLudogorets 0 x 0 Midtjylland
+ Barcelona é eliminado da Champions League e vira piada na web; veja os memes
GRUPO GFerencváros 1 x 0 Bayer LeverkusenCeltic 3 x 2 Real Betis
GRUPO HWest Ham 0 x 1 Dínamo ZagrebGenk 0 x 1 Rapid Wien
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados