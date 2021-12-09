Confira todos os resultados do dia na última rodada da fase de grupos da Europa League

Chegou ao fim a fase de grupos da Europa League, segundo principal torneio de clubes da Uefa. Nesta quinta-feira, 16 partidas foram realizadas ao redor do Velho Continente pela sexta e última rodada antes do mata-mata. Veja a seguir o resultado de todos os confrontos. GRUPO ASparta Praga 2 x 0 BrondbyLyon 1 x 1 Rangers (clique aqui e veja como foi o jogo)
GRUPO BSturm 1 x 1 MonacoReal Sociedad 3 x 0 PSV
GRUPO CNapoli 3 x 2 Leicester (clique aqui e veja como foi o jogo)Legia Varsóvia 0 x 1 Spartak Moscou
GRUPO DRoyal Antwerp 1 x 0 OlympiacosFenerbahçe 1 x 1 Eintracht Frankfurt
GRUPO EOlympique de Marseille 1 x 0 Lokomotiv Moscou (clique aqui e veja como foi o jogo)Lazio 0 x 0 Galatasaray (clique aqui e veja como foi o jogo)
GRUPO FBraga 1 x 1 Estrela VermelhaLudogorets 0 x 0 Midtjylland
GRUPO GFerencváros 1 x 0 Bayer LeverkusenCeltic 3 x 2 Real Betis
GRUPO HWest Ham 0 x 1 Dínamo ZagrebGenk 0 x 1 Rapid Wien