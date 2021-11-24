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futebol

Confira quem são os rivais da Chapecoense nas rodadas finais do Brasileirão

Rebaixada para a Série B, a Chape cumpre tabela nas jornadas finais do torneio nacional...

Publicado em 24 de Novembro de 2021 às 09:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 nov 2021 às 09:40
Lanterna do Campeonato Brasileiro e rebaixado para a Série B, a Chapecoense apenas cumpre tabela nas últimas quatro partidas do ano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com futuro incerto, Felipe Endres e elenco jogam pela honra do clube e tentam a última cartada para ganhar um voto de confiança da diretoria.
Campanha ruim
No total, em 34 partidas, a Chape venceu apenas uma vez, foi superada 21 vezes e empatou outros 12 duelos.
Confira abaixo os últimos quatro duelos da Chapecoense:
Atlético-GO (Casa)
América-MG (Fora)
Sport (Casa)
Fluminense (Fora)
Crédito: FelipeEndresdirigeaChape(ReproduçãoTVChape

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