Confira quem são os rivais da Chapecoense nas rodadas finais do Brasileirão

Lanterna do Campeonato Brasileiro e rebaixado para a Série B, a Chapecoense apenas cumpre tabela nas últimas quatro partidas do ano.

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Com futuro incerto, Felipe Endres e elenco jogam pela honra do clube e tentam a última cartada para ganhar um voto de confiança da diretoria.

Campanha ruim

No total, em 34 partidas, a Chape venceu apenas uma vez, foi superada 21 vezes e empatou outros 12 duelos.

Confira abaixo os últimos quatro duelos da Chapecoense:

Atlético-GO (Casa)

América-MG (Fora)

Sport (Casa)

Fluminense (Fora)