Confira quem são os rivais da Chapecoense nas rodadas finais do Brasileirão

Lanterna do Campeonato Brasileiro e rebaixado para a Série B, a Chapecoense apenas cumpre tabela nas últimas quatro partidas do ano.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Com futuro incerto, Felipe Endres e elenco jogam pela honra do clube e tentam a última cartada para ganhar um voto de confiança da diretoria.
Campanha ruim
No total, em 34 partidas, a Chape venceu apenas uma vez, foi superada 21 vezes e empatou outros 12 duelos.
Confira abaixo os últimos quatro duelos da Chapecoense:
Atlético-GO (Casa)
América-MG (Fora)
Sport (Casa)
Fluminense (Fora)