Confira os últimos classificados para os playoffs da Liga dos Campeões

Foram conhecidas as cinco últimas equipes classificadas para os playoffs da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21. são elas: Omonia Nicosia (CHP), Ferencváros (HUN), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR) e Midtjylland (DIN).Omonia confirmou a sua classificação ao derrotar o Estrela Vermelha, da Sérvia, nos pênaltis, por 4 a 2. No tempo normal, empate em 1 a 1, com o empate se mantendo na prorrogação. Luefttner fez para o time da casa, com Ivanic empatando ainda no primeiro tempo para o Estrela Vermelha.
Quem também avançou nos pênaltis foi o Molde. O time eliminou o Qarabag, que é do Azerbaijão, mas mandou o seu jogo no AEK Arena, em Larnaca (Chipre). Depois de sustentar o 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, venceu nas penalidades por 6 a 5.
O Molde foi o único visitante que avançou. Nos demais jogos, os times da casa venceram no tempo regulamentar
O Ferencvaros fez 2 a 1 no Dinamo Zagreb (CRO). Lovrencsics abriu o placar paras húngaros logo no primeiro minuto. Uzini, contra, empatou aos 23. Porém, o mesmo Uzini se redimiu ao fazer o gol da classificação do Fercaros aos 20 da etapa final.
Em Israel, um gol de pênalti de Biton definiu o 1 a 0 do Maccabi Tel Aviv sobre o Dinamo Brest.
Por fim, o Midtjylland goleou o Young Boys (SUI) por 3 a 0. Lefort (contra), Dreyer e Mabil foram os autores dos gols.
Duelo dos Playoffs
Os playoffs para a Liga dos Campeões terão os seguintes duelos: Slavia Praga (RTC) x Midtjylland (DIN), Maccabi (ISR) x Salzburg (AUT), Olympiacos (GRE) x Omonia NOcosia (CHP). MOlde (NOR) x Ferencvátos (HUN) Krasnodar (RUS) x PAOK (GRE) e Gent (BEL) x Dynamo Kyiv (UCR). Quem avançar vai para a fase de grupos da Champions.