Confira os últimos classificados para os playoffs da Liga dos Campeões

Crédito: O Ferncváros é um dos classificados para os playoffs da Liga dos Campeões (Reprodução Twitter

Foram conhecidas as cinco últimas equipes classificadas para os playoffs da fase de grupos da Liga dos Campeões 2020/21. são elas: Omonia Nicosia (CHP), Ferencváros (HUN), Maccabi Tel-Aviv (ISR), Molde (NOR) e Midtjylland (DIN).​Omonia confirmou a sua classificação ao derrotar o Estrela Vermelha, da Sérvia, nos pênaltis, por 4 a 2. No tempo normal, empate em 1 a 1, com o empate se mantendo na prorrogação. Luefttner fez para o time da casa, com Ivanic empatando ainda no primeiro tempo para o Estrela Vermelha.

Quem também avançou nos pênaltis foi o Molde. O time eliminou o Qarabag, que é do Azerbaijão, mas mandou o seu jogo no AEK Arena, em Larnaca (Chipre). Depois de sustentar o 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação, venceu nas penalidades por 6 a 5.

O Molde foi o único visitante que avançou. Nos demais jogos, os times da casa venceram no tempo regulamentar

O Ferencvaros fez 2 a 1 no Dinamo Zagreb (CRO). Lovrencsics abriu o placar paras húngaros logo no primeiro minuto. Uzini, contra, empatou aos 23. Porém, o mesmo Uzini se redimiu ao fazer o gol da classificação do Fercaros aos 20 da etapa final.

Em Israel, um gol de pênalti de Biton definiu o 1 a 0 do Maccabi Tel Aviv sobre o Dinamo Brest.

Por fim, o Midtjylland goleou o Young Boys (SUI) por 3 a 0. Lefort (contra), Dreyer e Mabil foram os autores dos gols.

Duelo dos Playoffs