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futebol

Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira no Campeonato Português

Dois jogos abriram a última rodada da competição. Quatro jogos acontecem no sábado e três jogos definem o campeonato luso no domingo...

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 22:37

LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 22:37
Crédito: Divulgação / Vitória de Guimarães / Site oficial
Dois jogos abriram a 34ª rodada do Campeonato Português, a última da competição, nesta sexta-feira. Em Açores, o Santa Clara recebeu o Vitória de Guimarães e as equipes empataram em 2 a 2. Na cidade de Barcelos, o Gil Vicente recebeu o Paços de Ferreira e as equipes empataram em 3 a 3.
+ VEJA A TABELA DO CAMPEONATO PORTUGUÊS
Vale lembrar que o Campeonato Português, que terá o complemento da última rodada neste fim de semana, já tem o campeão definido. O Porto conquistou o título pela 29ª vez em sua história.
SANTA CLARA X VITÓRIA DE GUIMARÃESO time da casa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Thiago Santana, em passe de Carlos, e depois em gol do próprio Carlos em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Ainda no primeiro tempo, o Vitória de Guimarães diminuiu com Florent Hanin, que acertou belo chute da entrada da área. O gol de empate foi de André André, em cobrança de pênalti.
GIL VICENTE X PAÇOS DE FERREIRAA partida foi emocionante do início ao fim e teve duas viradas. O Paços de Ferreira saiu na frente, mas viu os donos da casa virarem ainda no primeiro tempo. Valente, o Paços de Ferreira empatou o jogo mais uma vez ainda na etapa inicial e virou no início do segundo tempo. O Gil Vicente foi para cima e marcou o gol que deu números finais à partida. Rodrigão, Kraev e Lourency marcaram o Gil Vicente, enquanto Maracás, Tanque e Djalós fizeram para o Paços de Ferreira.

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