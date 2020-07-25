Confira os resultados dos jogos desta sexta-feira no Campeonato Português

Crédito: Divulgação / Vitória de Guimarães / Site oficial

Dois jogos abriram a 34ª rodada do Campeonato Português, a última da competição, nesta sexta-feira. Em Açores, o Santa Clara recebeu o Vitória de Guimarães e as equipes empataram em 2 a 2. Na cidade de Barcelos, o Gil Vicente recebeu o Paços de Ferreira e as equipes empataram em 3 a 3.

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Vale lembrar que o Campeonato Português, que terá o complemento da última rodada neste fim de semana, já tem o campeão definido. O Porto conquistou o título pela 29ª vez em sua história.

SANTA CLARA X VITÓRIA DE GUIMARÃESO time da casa abriu 2 a 0 no primeiro tempo, com Thiago Santana, em passe de Carlos, e depois em gol do próprio Carlos em cobrança de pênalti que ele mesmo sofreu. Ainda no primeiro tempo, o Vitória de Guimarães diminuiu com Florent Hanin, que acertou belo chute da entrada da área. O gol de empate foi de André André, em cobrança de pênalti.