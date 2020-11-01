Confira os resultados do sábado da Série D

O sábado foi agitado pela Série D. Ao longo do dia, 18 partidas foram disputadas e não faltou bola na rede para alegria dos torcedores. Confira abaixo os resultados da 10ª rodada:Pelotas 1 x 2 São LuizPortuguesa-RJ 2 x 2 CabofrienseAmérica-RN 0 x 0 Globo-RNVitória-ES 1 x 1 Real NoroesteFloresta 1 x 1 Guarany-CEMoto Club 2 x 0 Juventude SamasConquista 1 x 1 CentralOperário-VG 2 x 2 União RondonópolisMarcílio Dias 3 x 0 Atlético TubarãoCampinense 2 x 1 CajazeirasVilhense 0 x 0 Rio BrancoCaxias 1 x 0 JoinvilleGama 1 x 3 TupynambásBahia de Feira 3 x 3 Atlético-BAGalvez 2 x 0 Atlético-ACÁguia Negra 0 x 1 AparecidenseFast Club 2 x 2 Ji-ParanáSão Raimundo 1 x 0 Sinop