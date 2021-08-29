Confira os resultados deste sábado pela Série D do Brasileiro

Rolando a bola para mais uma rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D, os jogos deste sábado tiveram redes balançando.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAo todo, foram 47 tentos marcados em 22 jogos. Mesmo com a 'chuva de gols', muitos duelos acabaram empatados, ficando evidente o equilíbrio da competição.