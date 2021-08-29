Confira os resultados deste sábado pela Série D do Brasileiro

Rolando a bola para mais uma rodada da fase de grupos do Brasileirão Série D, os jogos deste sábado tiveram redes balançando.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSAo todo, foram 47 tentos marcados em 22 jogos. Mesmo com a 'chuva de gols', muitos duelos acabaram empatados, ficando evidente o equilíbrio da competição.
Confira abaixo os resultados:
Fast 0x0 São RaimundoGAS 0x3 GalvezGuarany de Sobral 4x2 Moto ClubJuventude Samas 0x3 PalmasImperatriz 0x0 4 de JulhoTocantinópolis 2x3 ParagominasAmérica-RN 0x0 CampinenseSousa 2x0 ABCJaraguá 1x2 Nova MutumUnião Rondonópolis 0x1 GoianésiaAparecidense 2x1 GamaBrasiliense 2x1 Porto VelhoRio Branco-ES 0x2 UberlândiaFerroviária 3x1 CaldenseBoa Esporte 3x1 Rio Branco VNBangu 1x0 São BentoBoa Vista 0x2 Santo AndréInter de Limeira 2x1 CianortePortuguesa 2x0 MadureiraAimoré 0x0 JoinvilleJuventus-SC 1x0 EsportivoCascavel 2x0 Marcílio Dias