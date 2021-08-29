Confira os resultados deste sábado na Série C

A 14ª rodada da primeira fase do Brasileirão Série C, teve sua continuidade neste sábado com mais cinco jogos. Entre os destaques, ficaram as vitórias do Tombense, que assumiu a liderança do Grupo A, além do Ituano, que ao bater o Mirassol, conseguiu entrar no G-4 do Grupo B.

GRUPO A
Ferroviário 0x0 Jacuipense
Em situações opostas no grupo, Ferroviário e Jacuipense pensavam unicamente na vitória, em partida disputada no estádio Elzir Cabral, em Fortaleza. Entretanto, mesmo com a disposição dos atletas, o placar acabou ficando zerado para frustração das equipes.
Com o resultado, os donos da casa ficaram na 5ª colocação, agora com 20 pontos. Já os visitantes, por conta de mais um tropeço, permaneceram no Z-2, na 9ª posição, com 12 pontos.
Tombense 2x1 Manaus
Com os dois times lutando pela liderança da chave, quem levou a melhor foi a equipe do Tombense. Jogando em casa, a equipe mineira chegou a abrir 2 a 0 de frente com gols marcados por Rubens e Eduardo Neto. Entretanto, já no segundo tempo, o Manaus esboçou uma reação ao marcar com Rafhael Lucas, mas foi só.
Com o resultado, os mandantes chegaram aos 22 pontos, pulando para a primeira colocação. Já os visitantes, por conta do tropeço fora de casa, acabaram caindo para a vice-liderança com seus 20 pontos.
Paysandu 1x1 Floresta
No estádio da Curuzu, em Belém, a equipe do Paysandu recebeu o time do Floresta. Brigando para permanecer na zona de classificação, o Papão saiu atrás no marcador com gol marcado por Alisson, porém, minutos depois, Rafael Grampola deu números ao jogo, frustrando os dois times.
Com o resultado, os mandantes chegaram aos 21 pontos, ficando na 3ª colocação. Já o Verdão, que almejava encostar no G-4, estacionou na 7ª posição, porém agora com 16 pontos.
GRUPO B
Oeste 0x0 Botafogo-SP
Em um dos duelos entre paulistas na rodada, Oeste e Botafogo entraram em campo dispostos a tentar mais uma vitória na competição. Entretanto, após os 90 minutos, o placar acabou ficando no zero, praticamente estacionando as equipes na classificação.
Com o resultado, a Onça chegou aos 7 pontos, permanecendo na lanterna da chave . Já a Pantera, por conta do tropeço, perdeu a chance de ir ao G-4, ficando na 5ª colocação, porém agora com 20 pontos.
Ituano 2x1 Mirassol
Em confronto disputado no Novelli Júnior, Ituano e Mirassol fizeram um confronto bastante equilibrado. Saindo na frente, o Leão abriu a contagem com Everton Heleno, porém, ainda na etapa inicial, Thiago Marques e Bernardo trataram de virar para o Galo, que garantiu mais um feito na competição.
Com o resultado, os donos da casa chegaram aos 25 pontos, mantendo-se no G-4 da chave, em 4º lugar. Já os visitantes, por conta do tropeço, permaneceram na 7ª colocação com seus 16 pontos somados.