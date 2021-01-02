futebol

Confira os resultados desta manhã de Bundesliga

Bayer Leverkusen perdeu para o Frankfurt, Monchengladbach venceu
fora de casa. Veja como ficou a tabela do alemão...
Publicado em 

02 jan 2021 às 13:33

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 13:33

Crédito: Daniel ROLAND / AFP / POOL
Com cinco jogos pela manhã, a Bundesliga começou o dia agitada. Com gols em todos os jogos, o destaque vai para o Bayer Leverkusen que, fora de casa, perdeu para o Eintracht Frankfurt e desperdiçou a chance de ultrapassar provisoriamente o líder Bayern de Munique.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAQuem saiu na frente foram os visitantes. Amiri, aos 10 minutos, colocou o Bayer Leverkusen em vantagem no placar. Cerca de 12 minutos depois, Younes deixou tudo igual.
Aos nove minutos do segundo tempo, Tapsoba marcou contra a própria rede e colocou o Eintracht Frankfurt em vantagem na partida. O placar terminou 2x1 e o Leverkusen pode ver o Bayern abrir cinco pontos de vantagem.
Nos outros jogos, o Borussia Monchengladbach venceu o Arminia Bielefeld, fora de casa, por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado por Embolo.
Jogando dentro de seu estádio, o Colônia foi derrotado por 1 a 0 para o Augsburg, que venceu com gol do brasileiro Iago. Também em casa, o Hoffenheim perdeu para o Freiburg por 3 a 1. Os gols dos visitantes foram marcados por Santamaria, Grifo e Kazim, contra. Bebou descontou.
Definitivamente não foi uma manhã boa para os mandantes, uma vez que apenas o Frankfurt venceu. O Werder Bremen também foi derrotado. O Union Berlin conquistou os três pontos com uma vitória por 2 a 0. Becker e Awoniyi marcaram.

