Confira os resultados de sábado pela Série D do Brasileiro

Na tarde deste sábado, 12 jogos movimentaram a 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Entre os destaques, ficaram as vitórias dos líderes FC Cascavel, São Bernardo e Real Noroeste, que seguem fortes na briga por uma vaga na próxima fase. Por outro lado, o Moto Club, que lidera a chave 2, acabou sendo derrotado para o Tocantinópolis, vendo os rivais se aproximarem.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSConfira abaixo os resultados:
Náutico-RR 1x4 Rio Branco-ACCastanhal 0x0 Tuna LusoJuventude Samas 0x1 PacajusTocantinópolis 2x0 Moto ClubSão Paulo Crystal 2x0 CratoReal Noroeste 1x0 Nova VenéciaPouso Alegre 0x0 Bahia de FeiraFerroviária 1x1 Inter de LimeiraSão Bernardo 1x0 CianorteAimoré 2x1 São LuizMarcílio Dias 2x1 Juventus-SCFC Cascavel 2x0 Caxias