Confira os resultados de sábado pela Série D do Brasileiro

Na tarde deste sábado, 12 jogos movimentaram a 5ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Entre os destaques, ficaram as vitórias dos líderes FC Cascavel, São Bernardo e Real Noroeste, que seguem fortes na briga por uma vaga na próxima fase. Por outro lado, o Moto Club, que lidera a chave 2, acabou sendo derrotado para o Tocantinópolis, vendo os rivais se aproximarem.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSConfira abaixo os resultados: