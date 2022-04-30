Confira os resultados de sábado do Brasileirão Série D

Na tarde deste sábado, 13 jogos movimentaram a 3ª rodada, marcada por alguns clássicos, pela fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Entre os destaques, ficaram as vitórias de Sousa, Icasa, Afogados, Anápolis, Pouso Alegre, Real Noroeste, Bahia de Feira e São Bernardo, todas com algo em comum: atuando como mandantes.

Lutando pela primeira vitória, o Paraná teve pela frente o Nova Iguaçu, fora de casa. Porém, o Tricolor tropeçou novamente chegando ao seu terceiro empate seguido, mantendo-se invicto, porém sem triunfar também.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSConfira abaixo os resultados:

Náutico-RR 1x1 São Raimundo-RR4 de Julho 3x0 Tuna LusoTocantinópolis 1x1 PacajusSão Paulo Crystal 2x3 SousaCrato 0x1 IcasaAmérica-RN 0x1 AfogadosCeilândia 3x0 Operário VGGrêmio Anápolis 1x3 AnápolisURT 0x1 Pouso AlegreFerroviária 1x2 Real NoroesteCaldense 0x2 Bahia de FeiraNova Iguaçu 1x1 ParanáSantos André 0x1 São Bernardo