Confira os resultados de sábado do Brasileirão Série C

O Campeonato Brasileiro da Série C teve a sua 2ª rodada iniciada neste sábado. Entre os resultados que mais merecem destaques foram as grandes vitórias obtidas fora de casa pelo ABC e Floresta. O time Potiguar venceu o Ferroviário, no Ceará. Já a equipe cearense derrotou o Vitória, na Bahia, e assumiu de forma temporária a liderança da competição. Confiram como foram os outros duelos deste sábado e a sequência da 2ª rodada:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSão José 3 x 1 Volta RedondaEm Porto Alegre, no estádio Francisco Novelletto, o São José se recuperou da derrota na primeira rodada em grande estilo e venceu de forma categórica o Volta Redonda pelo placar de 3 a 1. O primeiro tempo do time gaúcho foi avassalador. Antes dos 30 minutos já estava 2 a 0 (gols de Cristiano e Marcelo). O time do Zeca sacramentou a vitória no início da etapa complementar, novo gol de Cristiano, o segundo dele no jogo. Triunfo garantindo, o São José recuou e deu ao Volta Redonda a chance de diminuir o prejuízo. O gol de honra do Voltaço saiu aos 37 minutos e foi marcado por Wendson. Confiança 0 x 0 YpirangaNa Arena Batistão, em Aracaju, Confiança e Ypiranga-RS empataram por 0 a 0 e ambos pontuaram pela primeira vez na competição. A partida foi marcada pelo equilíbrio em boa parte da primeira etapa, mas o time gaúcho foi superior do meio para o fim dos 45 minutos iniciais. No segundo tempo, o Ypiranga continuou melhor ficou mais próximo do gol. No entanto, o Confiança foi para cima no fim da partida e por pouco não saiu vencedor no confronto.

Ferroviário 1 x 3 ABCNa Arena Romeirão, em Juazeiro do Norte, no Ceará, o ABC venceu com autoridade o Ferroviário fora de casa pelo placar de 3 a 1. A grande vitória do time Potiguar foi construída toda na etapa inicial. O primeiro gol saiu com Jefinho, aos seis minutos. Os outros dois foram marcados por Kelvin, que brilhou e foi o grande destaque do jogo. Com 3 a 0 no placar, o ABC diminuiu um pouco a intensidade na etapa complementar. O Ferroviário se aproveitou e marcou com Dudu. Só que a equipe cearense não teve força suficiente para buscar o resultado e acabou saindo derrotada da partida.

Manaus 1 x 0 RemoNa Arena da Amazônia, o Manaus venceu o Remo pelo placar de 1 a 0 e assume temporariamente a vice-liderança da competição e arranca bem no início do Campeonato Brasileiro da Série C. Mas a vitória não foi fácil. A equipe paraense pressionou bastante nos dois tempos. Só que o time amazonense suportou bem a pressão e conseguiu achar o tento da vitória aos 39 minutos, gol marcado por Hélio Paraíba. Vitória 0 x 1 FlorestaO Floresta conseguiu um triunfo gigantesco atuando na Bahia. No estádio Barradão, em Salvador, o time cearense venceu o Vitória pelo placar de 1 a 0 e assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro da Série C. Grande parte do primeiro tempo foi disputado sem muitas emoções para ambos os lados. Os dois lances mais importantes da etapa inicial aconteceram já na reta final. Aos 35 minutos, Perema, do Floresta, foi expulso, o que levou a torcida do Vitória ao delírio. O problema é que aos 41, Fábio Laves marcou um golaço e quebrou todo o entusiasmo da torcida do Leão. No segundo tempo, com um a mais, o Vitória partiu para cima para buscar o empate, mas não conseguiu e acabou sendo derrotado dentro de casa por um valente time do Floresta, que soube segurar o resultado para garantir os três pontos.

Sequência da rodada:

17/04:Botafogo-SP x Botafogo-PBAparecidense x MirassolCampinense x Brasil de PelotasPaysandu x Atlético-CE

18/04:Figueirense x Altos