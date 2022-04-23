Confira os resultados de sábado da Série D do Campeonato Brasileiro

Na tarde deste sábado, 10 jogos movimentaram a 2ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Entre os destaques, ficaram as goleadas do Nova Venécia diante da URT, e da Inter de Limeira sobre o Pouso Alegre, além da virada heroica do Porto Velho-RO sobre o Humaitá-AC.