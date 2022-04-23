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futebol

Confira os resultados de sábado da Série D do Campeonato Brasileiro

Em 10 partidas, foram 26 gols marcados; 19 jogos serão disputados neste domingo...

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 18:50

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2022 às 18:50
Na tarde deste sábado, 10 jogos movimentaram a 2ª rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro da Série D. Entre os destaques, ficaram as goleadas do Nova Venécia diante da URT, e da Inter de Limeira sobre o Pouso Alegre, além da virada heroica do Porto Velho-RO sobre o Humaitá-AC.
Na busca pela primeira vitória, o Santa Cruz também entrou em campo. Porém, acabou sendo derrotado pelo time do ASA, em casa, lhe deixando nas últimas posições de sua chave.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOS#Confira os resultados:
Porto Velho 3x2 HumaitáCSE 3x3 JacuipenseSanta Cruz 1x2 ASAGrêmio Anápolis 0x0 CeilândiaOperário VG 0x0 AnápolisURT 0x3 Nova VenéciaInter de Limeira 3x0 Pouso AlegreSanto André 0x1 Nova IguaçuCaxias do Sul 1x0 Juventus-SC​Marcílio Dias 1x1 FC CascavelSão Luiz 2x0 Azuriz
Crédito: (Foto:Divulgação

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