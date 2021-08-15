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Confira os resultados de sábado da Série D

A 11ª rodada da fase de grupos foi agitada neste sábado com vitórias importantes na briga pela classificação...
LanceNet

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Publicado em 

14 ago 2021 às 21:39

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 21:39

Crédito: Joinville ficou no empate dentro de casa (Joinville/Vitor Forcellini
A 11ª rodada da Série D foi iniciada neste sábado com 23 partidas e sobraram goleadas. Porém times famosos, como, por exemplo, Portuguesa, Santo André e Bangu foram derrotados.
Confira abaixo os resultados deste sábado:
América-RN 4 x 2 CaucaiaJoinville 1 x 1 Marcílio DiasGuarany-CE 2 x 1 TocantinópolisPortuguesa 0 x 1 Inter de LimeiraBoavista 2 x 0 BanguCampinense 2 x 1 CentralMurici 1 x 1 SergipeSão Bento 1 x 0 Santo AndréFC Cascavel 2 x 2 AimoréCaxias 0 x 1 EsportivoMoto Club 1 x 4 ParagominasJuventude SAMAS 1 x 1 ImperatrizJaraguá 1 x 1 AparecidenseGoianésia 1 x 1 Porto Velho4 de Julho 1 x 2 PalmasAtlético-BA 3 x 3 JuazeirenseBrasiliense 2 x 3 União Rondonópolis Souza 0 x 0 TrezeUberlândia 2 x 3 CaldenseFerroviária 2 x 0 Rio BrancoBOA 2 x 0 PatrocinenseSão Raimundo 4 x 0 YpirangaFast Club 1 x 0 Atlético-AC

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