Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira os resultados de sábado da Série C

Cinco partidas foram disputadas ao longo do dia e apenas um jogo ficou sem gol...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 mai 2021 às 21:47

Publicado em 29 de Maio de 2021 às 21:47

Crédito: Divulgação/Criciúma
A Série C deu o pontapé inicial neste sábado. Ao longo do dia, cinco partidas foram realizadas e não faltou bola na rede. O único jogo que ficou zerado foi Botafogo-PB e Ferroviário.
Confira abaixo um resumo do dia:
Floresta x Jacupiense
Pela chave A, o Floresta não tomou conhecimento do time baiano e dentro do Amigão levou a melhor por 2 a 0. Os gols saíram através de Flávio e Deysinho.
Botafogo-PB x Ferroviário
Ainda no grupo A, o único empate sem gols aconteceu no Almeidão. O Bota teve mais iniciativa, mas não soube furar a defesa do time visitante.
Tombense x Paysandu
No último jogo da chave, Tombense e Paysandu ficaram no empate por 1 a 1. O time mineiro abriu o placar com um gol contra. Nos acréscimos, o Papão arrancou a igualdade com Bruno Paulista.
Novorizontino x Figueirense
Pelo grupo B, o Novorizontino começou a sua campanha com o pé direito. Dentro de casa, o Tigre bateu o Figueirense por 1 a 0. O gol saiu através de Felipe Rodrigues.
Criciúma x Ituano
No Heriberto Hulse, o Criciúma bateu o Ituano por 1 a 0 e deu alegria ao seu torcedor, que anda cabisbaixo após o rebaixamento no estadual.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Por que Rio de Janeiro pode ter duas eleições para governador neste ano
Imagem de destaque
Turistas, eu sei o que vocês fizeram no verão passado
Castle Hill da Javé recebe novos moradores com evento sofisticado em Vargem Alta
Construtora do ES recebe novos moradores de empreendimento de luxo em Vargem Alta

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados