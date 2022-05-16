Confira os resultados de domingo da Série D pelo Brasileiro

Neste domingo (15), ocorreu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaque para o grande número de empates, foram sete no total. Outro fato a ressaltar é o inferno astral que vive o Santa Cruz. Mais uma vez derrotado, desta vez para o Jacuipense pelo placar de 2 a 0. A Cobra Coral está em 7º lugar na sua chave. Confira os resultados deste domingo:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrupo 1Amazonas 2 x 2 São Raimundo-AMHumaitá 2 x 1 São Raimundo-RR