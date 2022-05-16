Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Confira os resultados de domingo da Série D pelo Brasileiro

Jogos de domingo com muitos empates e sem goleadas na Série D do Brasileiro...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 22:55

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 22:55
Neste domingo (15), ocorreu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaque para o grande número de empates, foram sete no total. Outro fato a ressaltar é o inferno astral que vive o Santa Cruz. Mais uma vez derrotado, desta vez para o Jacuipense pelo placar de 2 a 0. A Cobra Coral está em 7º lugar na sua chave. Confira os resultados deste domingo:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrupo 1Amazonas 2 x 2 São Raimundo-AMHumaitá 2 x 1 São Raimundo-RR
Grupo 2Fluminense-PI 0 x 0 4 de Julho
Grupo 3Globo-FC 0 x 2 América-RNIcasa 2 x 2 SousaRetrô 1 x 1 Afogados
Grupo 4ASA 2 x 3 CSEJacuipense 2 x 0 Santa CruzJuazeirense 0 x 2 Atlético-BA
Grupo 5Brasiliense 2 x 1 CeilândiaIporá 0 x 0 Grêmio AnápolisAção-MT 1 x 2 Operário-GV
Grupo 6Caldense 1 x 1 URT
Grupo 7Pérolas Negras 0 x 1 ParanáOeste 2 x 0 Santo AndréPortuguesa-RJ 1 x 1 Nova Iguaçu
Crédito: Divulgação

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A cratera se formou no último dia 20 de março após fortes chuvas na região
Cratera na BR 262 completa "mesversário" em Venda Nova do Imigrante
Barril de petróleo
Royalties do petróleo: o que setor produtivo do ES defende sobre julgamento no STF
Obras na calçada da Ponte de Camburi
Ponte de Camburi terá interdição de ciclovia e passarela para obras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados