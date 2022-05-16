Confira os resultados de domingo da Série D pelo Brasileiro

Neste domingo (15), ocorreu mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Destaque para o grande número de empates, foram sete no total. Outro fato a ressaltar é o inferno astral que vive o Santa Cruz. Mais uma vez derrotado, desta vez para o Jacuipense pelo placar de 2 a 0. A Cobra Coral está em 7º lugar na sua chave. Confira os resultados deste domingo:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrupo 1Amazonas 2 x 2 São Raimundo-AMHumaitá 2 x 1 São Raimundo-RR
Grupo 2Fluminense-PI 0 x 0 4 de Julho
Grupo 3Globo-FC 0 x 2 América-RNIcasa 2 x 2 SousaRetrô 1 x 1 Afogados
Grupo 4ASA 2 x 3 CSEJacuipense 2 x 0 Santa CruzJuazeirense 0 x 2 Atlético-BA
Grupo 5Brasiliense 2 x 1 CeilândiaIporá 0 x 0 Grêmio AnápolisAção-MT 1 x 2 Operário-GV
Grupo 6Caldense 1 x 1 URT
Grupo 7Pérolas Negras 0 x 1 ParanáOeste 2 x 0 Santo AndréPortuguesa-RJ 1 x 1 Nova Iguaçu