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Confira os resultados de domingo da Série D do Campeonato Brasileiro

Fluminense-PI foi quem aplicou a maior goleada dos jogos de domingo...

Publicado em 24 de Abril de 2022 às 23:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

24 abr 2022 às 23:28
Neste domingo (24) foram realizadas mais 19 partidas da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Houve apenas uma goleada, quando, jogando em casa, o Fluminense-PI venceu o Tocantinópolis pelo placar de 4 a 0. Confira a seguir todos os resultados dos jogos deste domingo da Série D:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrupo 1São Raimundo-RR 2 x 1 TremAmazonas 3 x 0 Náutico-RRRio Branco-AC 1 x 0 São Raimundo-AM
Grupo 2Tuna Luso 0 x 3 Juventude SamasFluminense-PI 4 x 0 TocantinópolisMoto Club 3 x 0 4 de Julho
Grupo 3Crato 0 x 0 América-RNAfogados 1 x 0 IcasaSousa 0 x 3 RetrôGlobo FC 1 x 2 São Paulo Crystal
Grupo 4Atlético-BA 1 x 1 LagartoSergipe 1 x 1 Juazeirense
Grupo 5Brasiliense 2 x 2 Iporá
Grupo 6Bahia de Feira 0 x 0 FerroviáriaReal Noroeste 2 x 1 Caldense
Grupo 7Paraná 0 x 0 São BernardoCianorte 2 x 2 Pérolas NegrasPortuguesa-RJ 1 x 1 Oeste
Grupo 8Próspera 0 x 1 Aimoré
Crédito: Divulgação

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