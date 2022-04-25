Confira os resultados de domingo da Série D do Campeonato Brasileiro

Neste domingo (24) foram realizadas mais 19 partidas da 2ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D. Houve apenas uma goleada, quando, jogando em casa, o Fluminense-PI venceu o Tocantinópolis pelo placar de 4 a 0. Confira a seguir todos os resultados dos jogos deste domingo da Série D:>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSGrupo 1São Raimundo-RR 2 x 1 TremAmazonas 3 x 0 Náutico-RRRio Branco-AC 1 x 0 São Raimundo-AM