Confira os resultados de domingo da Série C

A 7ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo e 13 partidas foram disputadas. Confira abaixo quem levou a melhor quem terá uma semana para ajustar e melhorar na próxima jornada:
Caxias 2 x 0 Marcilio DiasCentral 1 x 3 Atlético-CEJaraguá 0 x 4 BrasilienseRio Branco 3 x 0 CaldenseRio Branco-PR 1 x 4 FC CascavelJuventude 1 x 0 AimoréItabaiana 1 x 2 RetrôParagominas 1 x 2 4 de JulhoNova Mutum 1 x 1 Porto VelhoPatrocinense 0 x 0 Rio BrancoASA 1 x 1 Bahia de FeiraAtlético-BA 0 x 0 SergipeAtlético-AC 3 x 1 GAS