Confira os resultados da Série C deste domingo

A 2ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com três partidas. Destaque para o Volta Redonda, que venceu o Manaus por 5 a 0. Confira abaixo o que aconteceu ao longo dos confrontos:
Jacupiense x Tombense
Em Pituaçu, Renato Henrique abriu o marcador para o Jacupiense. Mas a Tombense chegou ao empate através de Rubens, em cobrança de pênalti. Agora, o time baiano é o penúltimo da chave A, com 1 pontos. A Tombense é a 6ª, com 2 pontos.
Volta Redonda x Manaus
No Estádio do Aço, o Volta Redonda não tomou conhecimento do Manaus e venceu a primeira na Série C. Com gols de MV (2), Luciano Naninho, Luiz Paulo e Emerson Jr, o Voltaço levo a melhor por 5 a 0. Com o placar, o time fica na 3ª colocação, com 3 pontos. O Manaus está na 5ª posição na chave A.
São José 0 x 0 Criciúma
No Francisco Novalletto, São José e Criciúma pouco fizeram e ficaram no empate sem gols. Com o placar, o time gaúcho fica na 6ª posição, com 1 ponto. O Tigre é o 4º da chave B, com 4 pontos.