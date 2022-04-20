Confira os relacionados do Grêmio para encarar o Guarani

Sem vitórias na Série B, o Grêmio volta a campo nesta quinta-feira e tenta quebrar a marca negativa contra o Guarani, na Arena.

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Para o duelo, o técnico Roger Machado terá o desfalque do atacante Ferreira, que alegou dores musculares.

Por outro lado, o comandante vai poder contar com Diego Souza, que está recuperado e liberado pelo departamento médico.

Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Brenno e Gabriel Grando

Zagueiros: Bruno Alves, Geromel, Natã e Rodrigues

Laterais: Diogo Barbosa, Edilson, Nicolas e Rodrigo Ferreira

Volantes: Bitello, Lucas Silva, Thiago Santos e Villasanti

Meias: Benítez, Campaz, Gabriel Silva e Gabriel Teixeira

Atacantes: Diego Souza, Elias, Janderson, Kevin Quejada e Ricardinho