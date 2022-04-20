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Confira os relacionados do Grêmio para encarar o Guarani

Tricolor volta a campo nesta quinta-feira pela 3ª rodada da Série B...
LanceNet

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Publicado em 

20 abr 2022 às 16:34

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 16:34

Sem vitórias na Série B, o Grêmio volta a campo nesta quinta-feira e tenta quebrar a marca negativa contra o Guarani, na Arena.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE B
Para o duelo, o técnico Roger Machado terá o desfalque do atacante Ferreira, que alegou dores musculares.
Por outro lado, o comandante vai poder contar com Diego Souza, que está recuperado e liberado pelo departamento médico.
Confira a lista dos relacionados:
Goleiros: Brenno e Gabriel Grando
Zagueiros: Bruno Alves, Geromel, Natã e Rodrigues
Laterais: Diogo Barbosa, Edilson, Nicolas e Rodrigo Ferreira
Volantes: Bitello, Lucas Silva, Thiago Santos e Villasanti
Meias: Benítez, Campaz, Gabriel Silva e Gabriel Teixeira
Atacantes: Diego Souza, Elias, Janderson, Kevin Quejada e Ricardinho
Crédito: Divulgação/Grêmio

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