Confira os relacionados do Grêmio para encarar o Fluminense

Lanterna do Campeonato Brasileiro, o Grêmio volta a campo neste fim de semana e o desafio é o Fluminense, no estádio do Maracanã.
Apesar da Copa Sul-Americana em seu calendário, o técnico Luiz Felipe Scolari vai a campo com a força máxima, já que o torneio nacional é a prioridade do momento.
Com 3 pontos conquistados, o Tricolor aparece na 20ª colocação e o primeiro time fora do Z-4 é o América-MG, com 9 pontos.
Confira os relacionados para o duelo:
Goleiros: Gabriel Chapecó, Adriel e Felipe MateusLaterais: Rafinha, Vanderson, Cortez e Diogo BarbosaZagueiros: Geromel, Kannemann, Ruan e RodriguesVolantes: Fernando Henrique, Victor Bobsin, Darlan, Lucas Silva e Mateus SararáMeias: Jean Pyerre, Alisson e PinaresAtacantes: Diego Souza, Léo Pereira, Ricardinho, Léo Chú e Guilherme Azevedo