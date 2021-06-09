Confira os números do Náutico na temporada 2021

Crédito: TiagoCaldas / CNC

A sensação do futebol pernambucano na temporada 2021 é o Náutico. Comandado por Hélio dos Anjos, o Timbu conseguiu dar a volta por cima em relação a temporada passada e chegou com força para brigar por coisas grandes nos campeonatos deste ano.

Pernambucano

No estadual, o Náutico fez uma campanha quase irretocável. Com direito a goleadas e vitórias seguras, o Timbu faturou o torneio ao bater o Sport na disputa de pênaltis.

Série B

No principal torneio do calendário, a Série B, o desempenho também vai muito bem. Nos dois primeiros jogos, o Náutico venceu ambos e divide a liderança do torneio com o Brusque.

Confira os números do Náutico em 2021: