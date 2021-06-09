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futebol

Confira os números do Náutico na temporada 2021

Em 14 partidas disputadas, o Timbu vence 10 partidas e faturou o título estadual...
LanceNet

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Publicado em 

08 jun 2021 às 22:25

Publicado em 08 de Junho de 2021 às 22:25

Crédito: TiagoCaldas / CNC
A sensação do futebol pernambucano na temporada 2021 é o Náutico. Comandado por Hélio dos Anjos, o Timbu conseguiu dar a volta por cima em relação a temporada passada e chegou com força para brigar por coisas grandes nos campeonatos deste ano.
Pernambucano
No estadual, o Náutico fez uma campanha quase irretocável. Com direito a goleadas e vitórias seguras, o Timbu faturou o torneio ao bater o Sport na disputa de pênaltis.
Série B
No principal torneio do calendário, a Série B, o desempenho também vai muito bem. Nos dois primeiros jogos, o Náutico venceu ambos e divide a liderança do torneio com o Brusque.
Confira os números do Náutico em 2021:
10 vitórias3 empate1 derrota

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