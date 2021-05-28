Confira os números do Avaí na campanha do título estadual

Crédito: Reprodução/Globoesporte.com

O Avaí está em céu de brigadeiro. Após segurar o empate com a Chapecoense na última quarta-feira, o Leão faturou o seu 18º título estadual.

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A campanha consolidou o início de temporada positivo do time comandado por Claudinei Oliveira, que elevou o nível da equipe.

Apesar de não ter feito a melhor campanha na fase de classificação, o Avaí mostrou regularidade e solidez em momentos de ‘pressão’.

No mata-mata, o Leão terminou de maneira invicta, já que venceu quatro partidas e obteve dois empates, um deles sacramentou a taça.

Confira os números do Avaí na campanha do título: