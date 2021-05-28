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futebol

Confira os números do Avaí na campanha do título estadual

Em 17 jogos, o time comandado por Claudinei Oliveira obteve 10 vitórias e terminou o mata-mata invicto...

Publicado em 27 de Maio de 2021 às 21:49

LanceNet

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Publicado em 

27 mai 2021 às 21:49
Crédito: Reprodução/Globoesporte.com
O Avaí está em céu de brigadeiro. Após segurar o empate com a Chapecoense na última quarta-feira, o Leão faturou o seu 18º título estadual.
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A campanha consolidou o início de temporada positivo do time comandado por Claudinei Oliveira, que elevou o nível da equipe.
Apesar de não ter feito a melhor campanha na fase de classificação, o Avaí mostrou regularidade e solidez em momentos de ‘pressão’.
No mata-mata, o Leão terminou de maneira invicta, já que venceu quatro partidas e obteve dois empates, um deles sacramentou a taça.
Confira os números do Avaí na campanha do título:
17 jogos10 vitórias5 empates2 derrotas17 gols marcados8 gols sofridos

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